Fane Vancică, reținut pe Aeroportul Otopeni! Interlopul, declarații halucinante după audieri: ”I-am dat un picior iubitei mele, dar i-a plăcut”

Fane Vancică (37 de ani) a comis-o din nou! Interlopul declară că nu este atât de grav faptul că și-a bătut cu cruzime amanta. De parcă nu ar fi fost suficient, a ieșit la iveală și faptul că femeia agresată este însărcinată.

”Fane al lui Marina” a fost săltat de oamenii legii și dus la audieri, după ce CANCAN.RO a publicat imaginile în care bătea cu bestialitate o femeie. Interlopul va sta câteva zile în România, prilej cu care a scos o nouă „perlă”. Fane Vancică își recunoaște vina, dar nu i se pare „corect” că situația a luat amploare în sfera publică.

„Acuzațiile care mi se aduc sunt adevărate, recunosc tot ce s-a întâmplat. Oamenii trebuie să priceapă că orice om greșește cum am greșit și eu dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu omorât. Nu mi se pare corect ce mi se întâmplă, am fost cel mai vorbit în ultimele zile”, a spus Fane Vancică pentru Antena 3. (CITEȘTE ȘI: Fane Vancică a fost săltat de către polițiști de pe Aeroportul Otopeni)

Fane Vancică: „N-am făcut nimic, am dat o palmă și un picior iubitei mele căreia i-a plăcut”

”Fane al lui Marina” a comis-o din nou, după ce și-a bătut amanta. Dacă nu era sufiecent de gravă fapta, acum întrăznește să spună că femeia agresată nu a fost deranjată de „o palmă și un picior”, mai mult, i-ar fi plăcut.

„Am greșit, eram beat, sunt gelos. N-am cum să mor niciodată pentru că n-am făcut nimic, am dat o palmă și un picior iubitei mele căreia i-a plăcut. Am bătut oameni, am făcut nenorociri, am plătit pentru ce am făcut.

Nu are cum să mă bage la pușcărie pentru că este iubita mea care este gravidă. Nu fur, nu vând droguri. Le transmit fanilor să nu facă nimic din ce am făcut eu, deși n-am omorât pe nimeni”, a adăugat interlopul, pentru aceeași sursă. (CITEȘTE ȘI: Fane Vancică, interzis pe Tik Tok după scandalul monstru în care a fost implicat: “Contul meu a fost anulat”)