Fata cuplului Andra și Cătălin Măruță și-a bătut părinții la acest capitol. Filmul în care apare Eva, direct pe primul loc în box-office

Eva Măruță este un star de cinema la doar 8 ani! Fetița lui Cătălin Măruță și a Andrei este protagonistă în filmul „Tati Part-Time”, care a apărut în toate cinematografele din țară de la începutul acestui an. Copila a trăit experiența vieții ei de la o vârstă fragedă, iar acum se bucură de succesul enorm venit odată cu producția lui BRomania. Se pare că micuța și-a depășit deja părinții atunci când vine vorba despre celebritate, căci filmul în care joacă este direct pe primul loc în box-office.

Eva Măruță face senzație în cinematografe, deși are doar 8 ani. Fiica lui Cătălin Măruță se bucură de mult succes pe micile ecrane datorită felului ei de a fi. A fost cooptată pentru rolul principal din producția „Tati Part-Time”, iar succesul a venit peste noapte. Face echipă cu Alex Bogdan în producția regizată de Letiţia Rosculeţ şi produsă de Matei Dima.

„Tati Part-Time”, direct pe primul loc în box-office

Se pare că micuța vedetă și-a bătut părinții la capitolul celebritate, pentru că filmul din care face parte se află pe primul loc în box office-ul românesc. Filmul a înregistrat încasări de 925.639, 60 de dolari, în prima săptămână din an. Comedia cu Eva Măruță a adus peste 144.000 de spectatori în sălile de cinema din țară.

„Pentru mine, filmul ăsta este o bucăţică din inima mea”, a spus Eva Măruţă, la avanpremiera filmului.

„Cel mai important este că am reuşit sa umplem sălile de râs. Mă bucur că un film despre „coşmarul” oricărui burlac rezonează atât de bine”, a spus și Matei Dima, producător şi scenarist.

Care sunt restul filmelor aflate în top 10, în România

Potrivit cinemagia.ro, în top 10 producții din România, în cinematografe, în săptămâna 1 ianuarie – 7 ianuarie, se regăsesc și filmele: Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman şi regatul pierdut) – 1.602.322,69 de dolari, Night Swim (Ape blestemate) – 180.099,40 de dolari, Ferrari – 147.300,13 de dolari, The Snow Queen and the Princess (Crăiasa zăpezii şi mica prinţesă) – 119.414,11 de dolari, Miami Bici 2 – 3.148.574,96 de dolari, Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie (Miraculos: Buburuza şi Motan Noir, filmul) – 298.176,64 de dolari, Migration (Marea migraţie) – 568.550,01 de dolari, Wonka – 570.397,41 de dolari, Bordea: Teoria conspiraţiei – 296.789,64 de dolari.