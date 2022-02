FCSB – Farul, meciul etapei în Liga 1

FCSB – Farul se anunță cel mai interesant meci al etapei 28 din Liga 1, în condițiile în care Rapid – Dinamo este mai degrabă un derby al orgoliilor rănite, ținând cont de forma traversată de cele două echipe.

Partida dintre FCSB și Farul va avea loc duminică, de la ora 21:00 și pune față în față două echipe rănite după rezultatele din ultima etapă. FCSB a remizat cu CS Mioveni, scor 1-1, în timp ce Farul vine după un eșec pe teren propriu contra celor de la FC Argeș.

În aceste condiții, FCSB se află pe locul 2, la opt puncte în spatele liderului CFR Cluj, în timp ce Farul este pe 6, dar mai are doar 1 punct avans față de FC Argeș, prima echipă care nu ar prinde locul de play-off în acest moment.

Astfel, ambele echipe au nevoie de victorie și se anunță un duel foarte interesant, dar și echilibrat. Conform cotelor din secțiunea pariuri online NetBet, FCSB are cota 2.40 să câștige, egalul are cota 3.25, iar victoria Farului are 2.95.

FCSB a câștigat la limită meciul tur

În partida tur, disputată pe 4 noiembrie, FCSB a reușit să câștige cu 1-0, după un autogol marcat de Grameni în startul confruntării.

În startul lui 2022, FCSB a făcut însă doi pași greșiți neașteptați în ultimele patru etape. A remizat acasă, scor 2-2, cu U Craiova 1948, iar în ultima rundă a scos doar o remiză pe terenul lui CS Mioveni, scor 1-1.

Acest lucru a periclitat considerabil șansele la câștigarea titlului, în condițiile în care CFR Cluj a reușit să se distanțeze din nou la opt puncte. În plus, echipa lui Dan Petrescu, deși nu are un joc spectaculos, reușește să câștige.

De partea cealaltă, Farul a avut evoluții oscilante în meciurile disputate în 2022. A pierdut acasă cu echipe precum Chindia Târgoviște și FC Argeș, a remizat la Mioveni, dar în același timp a reușit să câștige și confruntarea cu FC Voluntari, scor 3-0. De asemenea, a făcut și scorul campionatului, 8-2 contra celor de la Academica Clinceni.

Față de anii precedenți, Farul este o echipă schimbată și pare că și-a pierdut forța ofensivă. A marcat doar 38 de goluri, în condițiile în care opt reușite au venit doar în poarta Clinceniului în ultimul meci.

În schimb, punctul forte al celor de la Farul este apărarea. Este a treia cea mai bună defensivă din Liga 1, cu 20 de goluri primite. Doar CFR Cluj (15 goluri încasate) și UTA Arad (18 goluri încasate) stau mai bine.

De partea cealaltă, FCSB este echipa cu cel mai bun atac din Liga 1, având 53 de goluri marcate. Totuși, FCSB are probleme în compartimentul defensiv, încasând nu mai puțin de 25 de goluri.

Este de așteptat ca în ambele echipe să se producă numeroase schimbări în primul 11 față de etapa precedentă. Gică Hagi a fost foarte nervos la finalul partidei cu FC Argeș și l-a certat direct pe teren pe mijlocașul Dragoș Nedelcu. Acesta este împrumutat de la FCSB și nu va avea drept de joc în partida de duminică.

De partea cealaltă, la FCSB sunt așteptate schimbări în toate compartimentele, după jocul dezamăgitor de la Mioveni, unde echipa a început bine și a deschis scorul repede, dar apoi a cedat teren și gazdele au reușit să egaleze. Sunt șanse mari ca Andrei Burlacu să nu mai prindă lotul după ratările de la Mioveni.