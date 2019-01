Feli, dezvăluire surprinzătoare despre fetița ei: ”Îi cânt populară!”

Feli se folosește din plin de vocea ei, chiar și atunci când este vorba de fetița ei! Vedeta a dezvăluit cum reușește să-ți domomolească micuța atunci când începe să plângă.

Pentru că are o voce minunantă, Feli îi cântă muzică populară fetiței ei. Artista este extrem de fericită când o vede pe Nora Luna încântată la auzul acestui gen muzical. „Îi cânt populară! Doamne da ce fain e! Rămâne aşa atentă. Mă simt ca o fetiţă care se joacă cu păpuşile, câteodată mă simt ca o soră mare, câteodată mă simt mamă. Şi atunci mă simt cea mai puternică femeie din Univers”, a povestit Feli, potrivit Spy News.

Totodată, Feli a mai declarat că își dorește să îi ofere fiice sale un frate sau o soră.

Și-a ținut ascunt iubitul

După ce și-a ținut partenerul de viață multe luni departe de ochii curioși ai fanilor, Feli l-a prezentat tuturor pe tatăl fiicei sale, Cătălin. Talentata cântăreață a urcat pe o rețea de socializare o poză în care este sărutată de iubitul ei. Imaginea care i-a cucerit pe apropiați și susținătorii vedetei a fost însoțită de o declarație de iubire pentru bărbatul care a făcut-o mămică pentru prima dată.

Feli, sărutată în văzul tuturor de iubitul ei! Prima poză cu chipul lui Cătălin

În vârstă de 32 de ani, Feli a făcut publică o fotografie din intimitatea sa cu iubitul ei. În imagine, Cătălin o sărută cu patos pe obrazul stâng pe artistă, în timp ce aceasta radiază de fericire.“I’m lucky I’m in love with my best friend (n.r.: Sunt atât de norocoasă că sunt îndrăgostită de cel mai bun prieten). 🍀❤️

#eusuntfeli #bunadeiubit #lumeaemarefamiliaeuna #soarelesiluna”, este mesajul scris de artistă în dreptul pozei publicată pe contul său de Instagram.

Zeci de comentarii frumoase a strâns poza de colecție a lui Feli cu iubitul ei, Cătălin.

“Atât, dar atât de special! Binecuvântări și iubire, inimă frumoasă! ❤”, “Ce frumoooooos! Să fiți fericiți toată viața! ❤️”, “Sunteți foarte frumoși!!Sa fiți sănătoși și fericiti alături de minunea voastră❤️❤️🍼”, sunt trei dintre mesajele lăsate de fanii cântăreței.

Printre vedetele care au reacționat la postarea lui Feli se numără și Adda, care a pus trei emoticoane în formă de inimă roșie.

Cum s-au cunoscut Feli și Cătălin, iubitul ei

Talentata artistă și alesul inimii sale s-au cunoscut anul trecut la o nuntă și a fost dragoste la prima vedere. La acea vreme, Cătălin muncea peste hotare. La câteva luni după ce s-au cunoscut, ei au aflat că vor deveni părinți, iar bucuria a fost uriașă, mai ales că Feli nu se gândea că va rămâne prea curând însărcinată. Mai mult, ea luase în calcul adopția. “E varianta mea masculină, noi doi avem trăiri la indigo. Este prima persoană, în afară de prietena mea din copilărie, cu care pot să fiu eu 100%, fără nicio barieră, pentru că ştiu că nu mă judecă”, a mai adăugat vedeta.

Legat de nuntă, Feli a susținut că ea și partenerul ei nu se gândesc la organizarea acestui eveniment momentan. “Nu ne-am gândit la nuntă. Noi vrem să ne căsătorim când simțim și nu pentru că «ne strânge» o tradiție. Probabil că la un moment dat ne vom căsători și noi. Vrem să vină din suflet, nu să o facem că trebuie”, a mai dezvăluit Feli Donose.