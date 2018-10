Feli Donose și trupa Vunk, acuzați de blasfemie: ”Încă nu ați realizat că demonii nu vindecă pe nimeni?”

Feli Donose și trupa Vunk sunt acuzați de blasfemie după cel mai nou single. Este vorba despre piesa ”Toți demonii mei”, compusă de Vunk și interpretată în colaborare cu Feli. Videoclipul piesei a ridicat numeroase semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât Feli apare în postura Fecioarei Maria, iar filmările au avut loc într-o biserică.

Titlul piesei este sugestiv, de altfel, dând și mai multă apă la moară criticilor. Există voci care susțin că versurile piesei nu sunt altceva decât o ”odă adusă demonilor” și, suplimentar, un ”atac asupra credinței”.

”Clipul și piesa făcute de acești doi artiști întrec orice bun simț și respect față de credința creștină și mă mir că preoții/pastorii tac. Poate spuneți: Ce treabă avem noi cu ei? Avem treabă cu ei pentru că din păcate sunt modele pentru unii dintre copiii noștri, ai românilor, ai enoriașilor din țara aceasta 98% creștină. Copii care îi ascultă zilnic”, consemnează CreștinTotal.ro.

Dufuzată și pe canalul YouTube, piesa respectivă a stârnit, evident, comentarii diverse din partea fanilor. Unii dintre ei nu s-au simțit lezați de versuri sau filmări, fiind impresionați de melodie, alții au fost, pur și simplu, ofensați. De altfel, trupa Vunk a mai trecut prin astfel de acuzații și în 2014, atunci când au lansat piesa ”Ne facem auziți”.

Iată câteva dintre comentariile postate în dreptul videoclipului "Toți demonii mei":

Iată câteva dintre comentariile postate în dreptul videoclipului ”Toți demonii mei”:

”Un clip blasfemiator din toate punctele de vedere. Versurile sunt de-a dreptul o odă adusă dracilor. Încă nu ați realizat că demonii nu vindecă pe nimeni? Oare cât timp veți ramane orbi spiritual? Deschideți ochii să vedeți cum demonii chinuie prea multi in lumea asta, iar voi le inchinati cantece. Trist! Dezamagit total!”

”Este o metaforă,fraților. „Demonii” reprezinta gandurile rele,suferinta,partea mai „intunecata” a omului. Se refera la durerea simtita in urma unei despărțiri,nu este nimic satanic in asta. Ma intristează sa vad atatia oameni care refuza sa privească dincolo de cuvinte….v-ati obisnuit cu aceleasi melodii cu versuri tâmpite si repetitive incât nu puteți digera o asemenea piesă. Nu e de mirare de ce suntem ultimii in toate,nu vrem deloc sa gandim deschis…”

”Dezgustător! Nu aveti nici o rusine si teama fata de Dumnezeu si lucrurile sfinte. O melodie si un videoclip infect prin care aduceți multa blasfemie!”

”Nu credeam ca e posibil ca o melodie de genul sa aiba atatea comentarii rautacioase.Mai oameni buni,va obliga cineva sa o ascultati?Cat despre „blasfemii si bataie de joc la adresa Bisericii”,fiecare are dreptul la o opinie,asta nu inseamna ca trebuie sa facem ore de religie pe Youtube.Felicitari VUNK si FELI,in sfarsit ceva diferit!!”

