Feli, probleme în relația cu tatăl fiicei sale: “A vrut să plece de acasă de patru-cinci ori”

Feli Donose și partenerul de viață sunt nerăbdători să își cunoască fetița, iar, în prezent, ei fac ultimele pregătiri pentru ziua în care micuța va veni pe lume. În cadrul unui interviu oferit în această seară, cântăreața a dezvăluit că relația cu tatăl fiicei sale nu a fost roz mereu, mărturisit că bărbatul a vrut să plece de câteva ori de acasă.

Feli, probleme în relația cu iubitul ei

Aflată pe canapeaua emisiunii “Răi da’ buni”, artista a mărturisit că a luat doar nouă kilograme în plus în timpul sarcinii. Ea a mai spus că nu a întâmpinat probleme de când a aflat că e gravidă, dar că a fost dramatică. În acest context, Feli a aruncat mărturia-bombă, potrivit căreia, iubitul ei a vrut să plece de acasă de cel puțin cinci ori. Totuși, cântăreața nu a venit cu amănunte despre această situație și a subliniat că, în prezent, este bine, semn că ea și tatăl fiicei sale au depășit perioada critică.

“M-am îngrășat nouă kilograme, faza ciudată este că nu conștientizez că sunt gravidă pentru că am mult de lucru, zic că sunt balonată, dar îmi aduc aminte că sunt în șapte luni. N-am avut o sarcină grea, eu am fost dramatică. Cred că iubitul meu a vrut să plece de acasă de patru-cinci ori minim. Acum sunt bine, conștientize, o simt pe bebelină că e foarte activă. N-am început să pregătim camera bebelușului așa calumea. Intru în magazine de bebe și ies plângând și cu mâna goală că nu știu ce să aleg. Planul era să adopt la anul, știam eu că voi lua o fetiță la două săptămâni, așa am visat, știu că sunt ciudat. El nu a rezonat cu numele de Luna și mi-a zis că Luna e nume de câine. Am zis că nu pot să fiu egoistă și am ales încă un nume”, a declarat artista în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

În cadrul interviului, Feli a subliniat că tatăl fiicei sale nu își dorește să apară la TV sau să dea nas în nas cu paparazzii, deși e conștient că nu se va putea ascunde toată viața de camerele de filmat și aparatele de fotografiat.

“Eu nu vreau să țin treaba asta secret, e tatăl copilului meu, el nu vrea să fie în atenție. Noi când ne-am cunoscut nu știa cine sunt, ne-am cunoscut la o nuntă unde eu mergeam să cânt, iar el era invitat. El nu înțelege lumea asta. Nu vreau să îl forțez, abia eu apar. Poate că pentru mine nu înseamnă că succesul să te promovezi peste tot. Afirmarea aceasta sufocantă vine din nevoia de a fi văzut, eu nu sunt așa, sunt cum simt să fiu, nu am o copertă.”, a mai povestit Feli Donose.

Cum s-au cunoscut Feli și Cătălin, iubitul ei

Talentata artistă și alesul inimii sale s-au cunoscut anul trecut la o nuntă și a fost dragoste la prima vedere. La acea vreme, Cătălin muncea peste hotare. La câteva luni după ce s-au cunoscut, ei au aflat că vor deveni părinți, iar bucuria a fost uriașă, mai ales că Feli nu se gândea că va rămâne prea curând însărcinată. Mai mult, ea luase în calcul adopția.

“E varianta mea masculină, noi doi avem trăiri la indigo. Este prima persoană, în afară de prietena mea din copilărie, cu care pot să fiu eu 100%, fără nicio barieră, pentru că ştiu că nu mă judecă”, a mai adăugat vedeta.

Legat de nuntă, Feli a susținut că ea și partenerul ei nu se gândesc la organizarea acestui eveniment momentan.

“Nu ne-am gândit la nuntă. Noi vrem să ne căsătorim când simțim și nu pentru că «ne strânge» o tradiție. Probabil că la un moment dat ne vom căsători și noi. Vrem să vină din suflet, nu să o facem că trebuie”, a mai dezvăluit Feli Donose.

Feli are 32 de ani și este însărcinată pentru prima dată

Feli, pe numele din buletin Feli Donose, s-a născut pe 15 iunie 1986 în Timişoara şi renumită pentru vocea sa. Tânăra artistă a cântat pe scenă cu mari artişti, printre care şi B.U.G Mafia, cu melodia „Să cânte trompetele”. În prezent, ea este jurat la emisiunea „The Four – Cei 4”.