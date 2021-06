Feli își dorește să adopte un copil! Cântăreața e decisă. „Este una din misiunile mele pe acest pământ”

Feli este o mămică împlinită și fericită. Își dedică tot timpul fetiței sale și este pregătită pentru încă un copil. Doar că de această dată, artista are vrea să se îndrepte spre adopție. Feli a mărturisit că se gândește la acest lucru de ceva timp, iar decizia este luată.

De când a devenit mămică, Felii este cât se poate de fericită. Fetița s-a i-a deschis noi perspective, iar acum artista se gândește la adopție. Feli a declarat că de ceva timp își dorește acest lucru, iar acum este convinsă că trebuie să adopte un copil. (CITEȘTE ȘI: FELI, VICTIMA BULLYING-ULUI! ARTISTA FACE DEZVĂLUIRI EMOȚIONANTE: „MI-AM PROMIS CĂ NICIODATĂ …”)

„Sunt mult mai împlinită acum și mai hotărâtă. Nora Luna m-a ajutat să descopăr că am un instinct de supraviețuire fără margini când vine vorba de ea și de oamenii pe care îi iubesc. Nora Luna, copilul nostru este unul din cele mai prețioase daruri pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ea a venit ca o primă surpriză frumoasă a vieții mele.

Simt că să adopt este una din misiunile mele pe acest pământ. Știu că eu nu pot să controlez tot ce ține de viața mea și mai știu că Dumnezeu ne da așa daruri frumoase atunci când suntem pregătiți să le primim. Eu știu că o să simt când o să fie momentul. Inima mea este deschisă”, a declarat Feli, pentru perfecte.ro.

„Am știut că el o să fie tatăl copilului meu”

De câțiva ani de zile, Feli se află într-o relație, iar lucrurile par să meargă destul de bine. Artista și Cătălin, partenerul acesteia, s-au întâlnit la o nuntă și au știut din prima clipă că o poveste frumoasă de dragoste avea să se lege între ei.

„Pe Cătă l-am cunoscut la o nuntă la care am fost invitată să cânt. De acolo am devenit prieteni, iar câteva luni mai târziu deveneam părinții Norei Luna. De menționat faptul că, iubindu-ne, deja a venit și ea. Nu a fost dragoste la prima vedere! A fost sentiment de apartenență la prima vedere. Am știut că el o să fie tatăl copilului meu”, a spus Feli, în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Instagram