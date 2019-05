Feli, mesaj emoționant pentru fiica sa: „Nora Luna mea, acum 6 luni ai venit pe lumea asta…”

Feli a devenit pentru prima dată mămică acum 6 luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Fericita mămică, a dorit să împartă cu prietenii săi virtuali toate trăirile pe care i le-a provocat micuța Nora din momentul în care a apărut pe lume.

Se poate spune că în acest moment Feli este o femeie completă. Are o carieră de succes, un bărbat care o iubește și o minunăție de fetiță care o face din ce în ce mai fericită. La 6 luni de la nașterea Norei, Feli i-a transmis un mesaj emoționant și mai mult decât atât a pus și o poză cu micuța.

„Nora Luna mea, acum 6 luni ai venit pe lumea asta!

Multumim, mami, ca ne bucuri zilele cu energia si cu zambetul tau luminos!

Esti cea mai iubita, mami! Nu ne-ar ajunge sute de vieti sa iti multumim pentru tot ceea ne oferi, pentru tot ceea ce ne inveti, si pentru fluturii din stomac ce imi zboara prin tot corpul atunci cand te privesc!

Pana sa apari, nu am stiut cu adevarat ce e iubirea, cum niciodata nu am simtit atata de puternic ce inseamna sa imi fie DOR!

Pentru totdeauna iti dau viata mea, tot ceea ce sunt, pentru ca stiu, mami, ca in lumea asta mare nu exista loc mai pur si mai curat cum gasesc in inima ta!

Multumim ca ne-ai ales!

Te iubim, Nora Luna Magica!

❤️ #eusuntfeli #noralunamea#teiubescdintotdeauna #soarelesiluna”, a scris Feli pe pagina sa de Instagram.