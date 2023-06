Femeia care i-a luat mințile lui Horia Brenciu. Cântărețul a fost îndrăgostit lulea de o celebră creatoare de modă din România

Pe Horia Brenciu și Rita Mureșan îi leagă o prietenie de ani de zile. Cei doi au fost extrem de apropiați, iar asta a dat naștere la numeroase speculații de-a lungul timpului. Se pare că artistul a avut mereu o pasiune pentru creatoarea de modă și vreme îndelungată a curtat-o, fără succes însă.

Poveștile legate de o posibilă relație amoroasă dintre Horia Brenciu și Rita Mureșan își au originile în anii 2000, pe vremea când cei doi erau extrem de apropiați. Cântărețul a mărturisit în repetate rânduri că feblețea lui este creatoare de modă, iar de aici până la numeroase speculații a mai fost doar un pas.

Chiar dacă aceștia au încercat să își țină legătura dar și viața privată cât mai departe de ochii curioșilor, în anul 2008 totul se confirma. În cadrul emisiunii Alegerea Ritei, difuzată la Euforia TV, Irina Deleanu, multipla campioană olimpică la gimnastică și prietenă bună cu Rita Mureșean, dădea cărțile pe față.

Gimnasta mărturisea că Horia Brenciu a fost îndrăgostit pentru multă vreme de creatoarea de modă și a făcut eforturi considerabile pentru a o cuceri, însă fără succes.

„Horia a curtat-o pe Rita cinci ani la rând. Într-o noapte, i-a desenat o inima uriașă, în fața casei”, declara Irina Deleanu.

„Salteaua lui Brenciu”

Așa cum spuneam, Horia Brenciu și Rita Mureșean au încercat să își țină legătura cât mai departe de ochii curioșilor. Însă, o altă poveste a ieșit la iveală. Pe vremea când creatoare de modă forma încă un cuplu cu Nelu Mureșan, se spune că Horia Brenciu, care atunci era burlac, obișnuia să o viziteze destul de des și chiar să rămână peste noapte.

Se pare că acesta dormea în casa Ritei Mureșan pe o saltea care fusese cumpărată special pentru el, astfel prietenii apropriați o denumiseră „salteaua lui Brenciu”. Creatoarea de modă și fostul soț au divorțat în anul 2007, iar atunci deși aceasta devenise o femeie singură, relația cu artistul s-a mai răcit, el deja întâlnindu-o pe actuala parteneră, Alice Dumitrescu.

În anul 2014, într-un mod subtil, Rita Mureșan confirma mitul saltelei lui Brenciu. Atunci aceasta și-a lansat o colecție de haine, iar de la marele eveniment a lipsit chiar Horia Brenciu. Creatoarea de modă a fost chestionată în legătură cu absența acestuia dar și cu povestea saltelei. Aceasta a spus că bunul ei prieten lipsește din cauza faptului că avea programate niște filmări, iar în legătură cu salteaua s-a abținut de la comentarii, dând totuși de înțeles că legenda este adevărată.

„Horia Brenciu filmează astăzi pentru X Factor, dacă vreți să știți. Horia întotdeauna este un drăguț. Dacă am evenimente și poate să vină, vine. Este prieten cu noi, nu ne vedem în fiecare zi, are și el familia lui. În rest, nu are sens să ne întoarcem acum 20 de ani”, declara Rita Mureșean, la acea vreme.

