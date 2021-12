Femeia cu 135 de câini și pisici a ajuns în pragul disperării. Ieșeanca cere ajutorul oamenilor: ”Am acumulat prea multe datorii”

O ieșeancă a ajuns în pragul disperării și cere ajutorul oamenilor. Femeia trăiește în aceeași casă înconjurată de peste 135 de câini și pisici. Din cauza datoriilor riscă să ajungă în stradă.

Elena Surubariu este înconjurată de peste 135 de necuvântătoare, iar acum în pragul Sărbătorilor de iarnă, femeia a ajuns într-o situație disperată din cauza datoriilor mult prea mari și este la un pas să facă un gest pe care nu ar fi crezut că va ajunge să-l facă vreodată.

Ieșeanca a adunat de pe stradă 135 de animale

În urmă cu 8 luni, ieșeanca avea doar 50 de animale, însă acum a ajuns la peste 135 de necuvântătoare. Le iubește în mod egal și nu-și poate imagina viața fără ele, dar cheltuielile sunt mult peste puterile ei financiare, iar acum este nevoită să caute stăpâni pentru animale. Cu un salariu de 3.000 de lei nu mai poate achita tratamentele și nici chiria casei pe care a închiriat-o pentru a putea crește toate aceste suflete:

„Urgent !!!! Ajutor!!! Cine poate să preia 135 de căini și pisici? Vă rog! Am acumulat prea multe datorii. Nu le mai pot oferi nici adăpost, nici absolut nimic. Toate aceste 135 de suflete sunt la bunătatea dumneavoastră. Fără sprijin nu avem ieșire din situația asta, ci doar să ajung în stradă cu peste 60 de pui, cu câini bătrâni, bolnavi. Datoriile pe tratamente au depășit orice limită.

Am șase puiuți, care mai au nevoie de tratament încă câteva zile. Din inimă vă rog să mă ajutați. Mereu am refuzat să îi dau spre adopție și nu am crezut că o să ajung în situația asta. Nu vreau să pierd pe niciunul dintre ei. Au nevoie de tratament, regim, sunt foarte bolnavi. Orice ne-ar fi de mare ajutor, bani, tacâmuri, orez, pateuri la bolnavi, piept de pui la bolnavi, brânză, orice. Vă rog să îi ajutați pe ei, nu pe mine”, a declarat Elena Surubariu.

În vârstă de 46 de ani, Elena Surubariu a renunțat la viața personală pentru a se dedica în totalitate necuvântătoarelor. Ieșeanca se trezește în fiecare dimineață la ora 5:00 pentru a hrăni animalele. Hrana zilnică a animalelor conține: tacâmuri de pui, orez, conserve pentru câini și pisici, brânză, piept de pui și legume. Pentru a putea supraviețui alături de cele 135 de necuvântătoare, Elena Surubariu a fost nevoită să împrumute sume mari de bani, pe care cu greu reușește să le înapoieze, potrivit bzi.ro.

Ieșeanca locuiește într-o casă fără curent electric, dar cu o curte mare ideală pentru cele 135 de suflete.

Oricine dorește să o ajute pe această ieșeancă cu suflet mare poate lua legătura cu ea pe pagina de facebook „Elena Surubariu” sau să doneze orice sumă în contul ei deschis la Banca Transilvania – RO50BTRLRONCRT0592547710.

