Femeia după care suferă și acum Irinel Columbeanu. I-a spus numele în premieră și nu e vorba despre Monica Gabor

Irinel Columbeanu, ajuns la vârsta de 66 de ani, recunoaște că are câteva regrete. După ce a pierdut vila impunătoare în care a locuit, în timp, alături de mai multe femei celebre, banii și toate bunurile, viața fostului milionar de la Izvorani s-a schimbat radical. În cadrul unui interviu acordat recent, bărbatul a vorbit despre femeia după care suferă și în prezent, iar spre uimirea tuturor nu este vorba despre Monica Gabor, cea care i-a dăruit o fetiță.

Irinel Columbeanu a fost prezent în cadrul emisiunii Fiță cu Adiță, acolo unde a vorbit despre regrete, bani, afaceri, dar și dorințele pe care le are în prezent.

Fostul milionar a fost extrem de sincer, și-a deschis sufletul și a recunoscut că i-a fost foarte greu în momentul în care a realizat că și-a pierdut întreaga avere. Schimbările care au venit ulterior, mai exact, faptul că a fost nevoit să se mute într-un apartament închiriat, că a renunțat la mașinile de lux și la traiul cu care era obișnuit, l-au afectat enorm.

Pe lângă aceste momente dificile, Irinel Columbeanu a vorbit și despre decepțiile în dragoste. De-a lungul timpului, la brațul său au stat multe femei frumoase precum Romanița Iovan, Ana Lesko, Monica Gabor, dar și Oana Cojocaru, o tânără de profesie manechin, pe care fostul milionar mărturisește că nu o poate uita nici acum.

Adiță: Ați avut poate cele mai celebre femei din România. E vreuna care v-a rămas în minte?

Irinel Columbeanu: Da, Oana. Oana Cojocaru.

Adiță: Vă reproșați ceva?

Irinel Columbeanu: Că am fost prea credul. Am crezut și în oameni și în femei…

Irinel Columbeanu, schele în urma AVC-ului suferit

În luna februarie a anului trecut, Irinel Columbeanu suferea un AVC. Din fericire, episodul respectiv nu i-a fost fatal, însă a venit la pachet cu multe probleme serioase de sănătate. În cadrul emisiunii Fiță cu Adiță, fostul milionar a avut o apariție ce a lăsat pe multă lume fără cuvinte. Urmările accidentului vascular au fost vizibile. Irinel Columbeanu se confruntă acum cu dificultăți de vorbire, iar ochiul drept nu îl poate ține complet deschis.

Mai mult, bărbatul are și pierderi de memorie. Urmează un tratament pentru a ține totul sub control, însă spune că ar avea nevoie de o asistentă care să îl ajute și să țină evidența lucrurilor pe care le face.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok.

Cel mai mult îmi lipsește o asistentă, nu una medicală, în ceea ce privește numeroasele probleme pe care le am pe cap. Pe unele am început să le mai și uit, să le încurc. De exemplu, mi-ar fi fost foarte utilă o doamnă, o domnișoară, care să mă fi ajutat să țin evidența tuturor lucrurilor pe care le-am discutat astăzi”, ne declara Irinel Columbeanu, în urmă cu ceva timp.