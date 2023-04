Femeile celebre din viața lui Sabin Ilie. Cum a ajuns fostul fotbalist să piardă 600.000 de euro la poker

Sabin Ilie (47 de ani) a fost unul dintre marile talente ale fotbalului românesc. Din cauza vieții extrasportive dezordonate, fostul fotbalist nu a reușit să profite la maximum de calitățile sale native. Totodată, el a fost un mare cuceritor, de-a lungul anilor având relații cu mai multe femei celebre, dar și extrem de frumoase. În plus, Sabin nu s-a ținut departe nici de alte tentații ale vieții. Într-o perioadă, sportivul a fost un împătimit al jocurilor de noroc. Recent, a dezvăluit cum a pierdut o sumă uriașă de bani la poker.

Sabin Ilie a fost unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-a avut fotbalul românesc. Din cauza vieții extrasportive zbuciumate el nu și-a folosit la maximum talentul nativ. Totuși, de-a lungul carierei Sabin a evoluat la câteva echipe de calibru ale fotbalului european, printre care Valencia și Fenerbahce.

Femeile celebre din viața lui Sabin Ilie

Sabin Ilie a fost un mare cuceritor în afara terenului de fotbal. Leta Ilie și Magda Miu se numără printre cuceririle fostului atacant. Cu prima chiar a fost căsătorit, ei având împreună doi copii. Mariajul lor s-a încheiat în anul 2005. Ulterior, Sabin a avut o relație de lungă durată cu Magda, sora fostului său coleg Iulian Miu. Cei doi au împreună un băiat, care face fotbal la Școala lui Petre Marin.

Cum a pierdut Sabin Ilie 600.000 de euro în doar două luni

De-a lungul anilor s-a vorbit foarte mult despre viciul cel mai mare al lui Sabin Ilie, și anume jocurile de noroc. Fostul atacant a făcut recent câteva dezvăluiri legate de acest subiect. Sabin a povestit că juca poker pe sume mari de bani, la un moment dat pierzând nu mai puțin de 600.000 de euro în doar două luni. Totuși, după această experiență nefastă a hotărât să pună punct acestui obicei deloc benefic.

„Lumea spunea că joc la păcănele, la cazinou. Nu știu câtă lume m-a văzut pe mine la păcănele. Eu jucam poker. Am avut o perioadă, după ce am divorțat, în care am pierdut salariul pe un an în China.

E vorba despre 600.000 de dolari. I-am pierdut în două luni și jumătate. Nu am nicio scuză. Am greșit… Eram copil. După aceea am zis stop. Nu am mai intrat niciodată într-un cazinou”, a declarat Sabin Ilie pentru Fanatik.ro.

