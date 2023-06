Fenomenul El Nino provoacă temperaturi extreme în întreaga lume! Ce susțin specialiștii

Agenţia americană de Observaţie Oceanică şi Atmosferică (NOAA) a transmis că fenomenul meteorologic El Niño se va manifesta puternic în următoarele luni. Specialiștii se așteaptă ca temperaturile să crească semnificativ în perioada următoare.

El Nino, un fenomen meteorologic cu implicații globale, se manifestă prin temperaturi de suprafață mai ridicate decât cele obișnuite în Oceanul Pacific ecuatorial.

Potrivit climatologului Michelle L’Heureux, din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), acest fenomen ar putea conduce la stabilirea de noi recorduri de temperatură în anumite regiuni.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a emis un avertisment în luna mai cu privire la perioada 2023-2027, care probabil va fi cea mai călduroasă înregistrată vreodată pe Pământ, ca urmare a combinației dintre El Nino și încălzirea globală indusă de emisiile de gaze cu efect de seră.

Următoarele luni se anunță extrem de călduroase

El Nino se produce aproximativ o dată la doi până la șapte ani, iar climatologii estimează că acesta va avea loc în următoarele luni ale acestui an. Ultima dată când s-a înregistrat acest fenomen a fost în sezonul 2018-2019. În opoziție cu El Nino, fenomenul cunoscut sub numele de La Nina, care determină, de regulă, o scădere a temperaturilor, este prezent de trei ani. De obicei, El Nino are tendința de a tempera activitatea uraganelor în Oceanul Atlantic, în timp ce în Oceanul Pacific le favorizează, conform informațiilor furnizate de NOAA.

„În funcţie de intensitatea sa, El Nino poate provoca o serie de consecinţe, precum creşterea riscului de precipitaţii abundente sau de secetă în anumite regiuni ale lumii”, a explicat Michelle L’Heureux. „Schimbările climatice pot exacerba sau atenua unele impacturi legate de El Nino”, a precizat ea, potrivit AFP, citată de Adevărul.

