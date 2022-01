Fericire mare pentru Cara Kilbey! Vedeta a anunțat că este însărcinată a treia oară, după ce anul trecut a ajuns de urgentă pe masa de operație

Bucurie imensă pentru Cara Kilbey! Vedeta a anunțat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil și a publicat o fotografie pe Instagram în care dezvăluie detalii despre sarcina mult dorită.

Fosta vedeta TOWIE, în vârstă de 34 de ani, a dezvăluit că este însărcinată pentru a treia oară. Cara Kilbey și-a uimit fanii de pe Instagram cu o fotografie în care apare îmbrăcată într-o cămașă albă descheiată și lenjerie intimă neagră, lăsând la vedere burtica de gravidă:

”6 luni de sarcină. Bebelușul Harris va fi născut în luna mai”, a scris vdedeta în dreptul fotografiei.

Vestea că va aduce pe lume cel de-al treilea copil vine după ce, în luna mai a anului trecut, Cara Kilbey a suferit o sarcină extrauterină, iar medicii au fost nevoiți să-i îndepărteze una din trompele uterine. La acea vreme, artista și-a informat fanii de pe Instagram despre problemele cu care s-a confruntat:

”Am fost tăcută pe Instagram în ultima vreme…Luna trecută am aflat că am avut o sarcină extrauterină care s-a rupt și a provocat o hemoragie internă, așa că am fost dusă în sala de operație pentru o operație de urgență”, povestea Cara în urmă cu ceva timp.

Cara l-a cunoscut pe iubitul ei, Daniel Harris, în 2014, iar în 2015 a suferit un avort spontan când era însărcinată în cinci luni. Cuplul are acum doi copii, fiica Penelope Blu și fiul Hunter, băiețelul lor fiind născut după ce Daniel a făcut închisoare.

Daniel a fost acuzat că a pus la cale un imperiu al drogurilor, dar a fost achitat de acuzațiile legate de droguri și, în schimb, a fost găsit vinovat de ascunderea a 116.000 de lire sterline în câștiguri ilicite în 2017. Daniel a fost acuzat că a obținut „profituri uriașe” trimițând curieri de droguri pe motorete, deghizați în taximetriști stagiari, prin centrul Londrei, timp de trei ani și jumătate.

Sursa foto: Instagram.ro