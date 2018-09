Fetița agresată la centrul de plasament din Balș, internată în Capitală

Fata agresată de supraveghetoarele de la centrul de plasament din Balș, Olt, care a fost inclusă încă de la momentul constatării faptelor într-un program de consiliere psihologică, este internată acum la Spitalul de psihiatrie prof. Dr. Obregia din Bucureşti, pentru evaluare.

Între timp angajaţii DGASPC adună în continuare date pentru a elucida cele întâmplate şi a găsi cea mai bună soluţie pentru copilă, care a primit indicaţia de a urma cursurile şcolii speciale (în judeţul Olt o astfel de şcoală este în Balş), acesta fiind, de altfel, motivul pentru care a fost transferată din grija unui asistent maternal în grija personalului de la căsuţa de tip familial din Balş.Fata se află de cinci ani în sistemul de protecţie, părinţii fiind decăzuţi din drepturi, astfel că minora a devenit adoptabilă.

Reamintim că este anchetă la un centru de plasament din orașul Balș- Olt, după ce o fetiţă în vârstă de 10 cu dizabilităţi, a fost bătută de două îngrijitoare, agresiunea fiind filmată de un alt copil. Cele două angajate sunt acum cercetate de polițiști pentru loviri și alte violențe și rele tratamente aplicate minorului.

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt, Rădiţa Piroşca a declarat că îngrijitoarea s-a scuzat pentru gestul făcut arătând că fetiţa a scuipat-o.

„Am intrat în posesia filmuleţului, iar ieri am fost cu managerul de caz şi cu şeful de serviciu şi am vorbit cu copiii şi tot ieri am demarat deja ancheta, conform legii, de cercetare disciplinară. Am suspendat activitatea doamnelor de acolo pentru a nu influenţa ancheta şi bineînţeles că am informat organele penale pentru rele tratamente aplicate minorului. Este un copil cu dizabilităţi care uneori, din cauza afecţiunilor, are ieşiri agresive. Doamna spune că a scuipat-o, că ţipa şi că a acţionat aşa cum nu trebuie să acţioneze nicio persoană cu niciun copil, cu atât mai mult personalul care lucrează într-o instituţie de gen asupra unui copil. Din punctul meu de vedere, este intolerabil. Nu există scuză pentru un astfel de comportament”, a declarat Piroşca.

Îngrijitoarea lucra în sistem de patru ani, însă şefa DGASPC Olt spune că astfel de cazuri nu au mai fost semnalate.

„Situaţii de acest gen nu au mai fost semnalate, până acum, şi mă bucur că, discutând în particular, copiii mi-au spus că în afară de această doamnă niciunul dintre ceilalţi colegi care lucrează acolo nu are un astfel de comportament. Am discutat şi cu vecinii şi au confirmat şi ei. Filmuleţul a fost făcut de un copil”, a afirmat Rădiţa Piroşca.

Şi poliţia a declanşat o anchetă în acest caz.

„Ne-am sesizat din oficiu şi se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe. Deocamdată se anchetează fapta”, a afirmat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu. Vecinii din blocul unde este centrul de plasament spun că nu este pentru prima oară când sunt incidente aici. „Se aude ţipete şi nu putem să mai stăm în casă din cauza lor. Le bat, ele ţipă”, spune o locatară.

Elena Ailuțoaei