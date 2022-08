Costin Gheorghe și-a făcut apariția la cel mai mare festival din Europa, Untold. Fotbalistul nu a venit de unul singur, ci împreună cu fetița lui. Are grijă de ea ca de ochii din cap și o ia cu el ori de câte ori are ocazia. După despărțirea de fosta soție, fratele Elenei Gheorghe și-a refăcut viața, însă acest lucru nu influențează în vreun fel relația cu fetița lui, din contră, petrece mult timp cu ea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fotbalistul și are detalii în exclusivitate!

Costin Gheorghe și-a luat fetița și prietenii și s-a dus să se distreze la Untold, festivalul care adună zeci de mii de oameni la un loc. Chiar dacă, la un astfel de festival, muzica ține până dimineața, pentru Costin lucrurile au arătat diferit. Atunci când a luat fetița cu el și-a asumat că trebuie să se conformeze programului micuței.

„Ziua o petrecem împreună”

„E puțin obositor pentru că ziua sunt cu Ema, la ora 9 ea trebuie să meargă acasă. Eu o să revin, dar eu am stat mereu până la 1-2 pentru că e foarte greu.

A doua zi trebuie să fiu odihnit și să o preiau iarăși. Chiar dacă suntem la a 3-a zi, că noi am fost și la ziua 0, să știi că ziua o petrecem împreună cu fata, pentru că are destul de multe lucruri de văzut aici și petrec timpul împreună cu ea ”, a declarat Costin Gheorghe într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

„Îmi doresc un băiețel”

Chiar dacă lucrurile nu au funcționat în căsnicie, fratele Elenei Gheorghe are o relație bună cu femeia care i-a dăruit un copil. Au mers pe drumuri separate, iar acum, fotbalistul are o nouă iubită, care pare că îl completează frumos, așa cum a declarat el. Totuși, Costin Gheorghe mai are o dorință. Aceea de a avea un băiețel. Să fie oare noua iubită cea care îi va îndeplini dorința?

„Să știi că îmi doresc și un băiețel, dar să fii tată de fată este o plăcere, dar să știi că este foarte greu. Când eram mic am întâmpinat niște greutăți, cum ar fi mersul la toaletă, că na, ea trebuie să meargă la fete.

Dar acum, că a crescut mare, nu mai întâmpinăm nicio problemă”, a mai spus acesta.

Întrebat cum va „gestiona” situația când Ema va crește și vor începe băieții să o curteze, Costin Gheorghe a răspuns într-un mod cât se poate de ironic: ”La 14-15 ani o să-mi cumpăr Kalașnikov”.

