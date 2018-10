Fifty Shades of Grey, varianta lui Dorian Popa: ”Mă legi de picioare în fiecare zi!”

Există și ”Fifty Shades of Grey, varianta lui Dorian Popa”, nimeni nu trebuie să se mire. Și asta fiindcă Dorian Popa și-a obișnuit fanii cu tot felul de apariții. Chiar dacă nu s-a recuperat după accidentarea suferită, Dorian Popa este pus pe glume și face haz de eforturile pe care trebuie să le depună pentru a se recupera.

De curând, Dorian Popa a postat pe contul de Instagram un filmuleț în care i se văd doar picioarele. Iar vedeta face referire la filmul ”Fifty Shades of Grey”

„Tu crezi ca Dumnezeu doarme? Fifty shades of Grey, episodul doi…numai de picioare mă legi, aşa, aşa, aşa!”, a spus artistul pe contul de Instagram.

Dorian Popa şi-a revenit aproape complet după accidentare

Dorian Popa a respectat cu stricteţe indicaţiile medicului şi datorită acestui lucru s-a refăcut complet, ba chiar s-a reapucat de muncă la vila ce se află sub construcţii.

„Hâţ, Johnule, hâţ, am terminat şi prima vizită la şantier după operaţie, nu am făcut prea multă treabă pentru că nu ne lasă domnul doctor, oricum am ţinut piciorul cât am putut de mult la orizontală, am rezolvat ce era de rezolvat”, a spus Dorian Popa.