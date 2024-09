Fiica Biancăi Drăgușanu, mini-divă în prima zi de școală. Cum a apărut Sofia la festivitatea de premiere

Astăzi a început anul școlar în unitățile de învățământ de stat. Părinții și-au însoțit copiii la creșe, grădinițe, școli și licee cu emoții mari. Printre aceștia s-a aflat și Bianca Drăgușanu, care, respectând tradiția, a fost alături de fiica ei în prima zi de școală. Sofia a fost condusă în clasa a II-a și de tatăl ei, Victor Slav.

Fiica Biancăi Drăgușanu a fost o adevărată divă în prima zi de școală. Micuța Sofia a atras toate privirile în ziua în care a început clasa a 2-a. De mână cu părinții Bianca Drăgușanu și Victor Slav, mini-diva s-a prezentat la careu, într-o ținută atent aleasă de mama ei, constând dintr-o cămașă albă, fustă, sacou și fundiță în păr, dar cel mai important, cu cel mai bun prieten al său, câinele.

Nici mama sa nu s-a lăsat mai prejos. Îmbrăcată în haine de brand și un sacou alb închis cu fermoar, Bianca Drăgușanu a venit în curtea școlii alături de fetița ei. Cele două au profitat de moment pentru a face o fotografie, celebrând astfel prima zi de școală din clasa a II-a.

Chiar dacă Bianca Drăgușanu și Victor Slav sunt despărțiți, tatăl a fost prezent și el în prima zi de școală a Sofiei. Victor Slav a făcut o fotografie cu fetița sa, care a fost imediat postată pe rețelele de socializare.

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu și Victor Slav au ales o școală de stat pentru fiica lor

În ceea ce privește educația Sofiei, Bianca Drăgușanu a ales ca fiica ei și a lui Victor Slav să frecventeze o școală de stat. Ea a explicat motivele din spatele acestei decizii, în ciuda faptului că ar fi avut opțiunea de a o înscrie la o școală privată.

„Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel.

Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă.

Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea Fresh by Unica.

