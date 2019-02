Fiica lui Cristi Boureanu a primit un bolid scump la petrecerea majoratului! Ce ținută sexy a purtat la câteva zile de la bătaia cruntă dintr-un club

Ioana Boureanu a împlinit 18 ani, iar tatăl ei s-a ocupat de petrecerea unde tânăra și invitații ei au sărbătorit evenimentul cu mult fast. Fiica lui Cristi Boureanu a primit un bolid scump cu ocazia zilei sale de naștere și deja se mândrește cu bijuteria pe patru roți roșie. Ea a făcut publice primele imagini cu mașina roșie ca focul, iar în poze se poate vedea și cât de sexy s-a îmbrăcat la petrecerea majoratului, care a avut loc la câteva zile de la bătaia cruntă pe care a primit-o într-un club din București.

În vârstă de 48 de ani, Cristian Boureanu i-a oferit fiicei sale cu ocazia împlinirii vârstei majoratului o mașină Audi, în valoare de 15.000 de euro. Fericită până peste cap de cadoul primit din partea tatălui ei, Ioana Boureanu s-a pozat provocator pe capota bolidului roșu și a făcut publice imaginile.

“La mulți ani!!!🎂”, “Uuuu❤️❤️acum tu mă plimbi, ne vedem zilele astea că n-am putut cum să ajung❤️te iubesc, sissyyy”, “Ai văzut ce frumusețe te faci??? Să fii cuminte❤️🇮🇱” sunt trei dintre mesajele postate de prietenii sărbătoritei.

După cum se poate vedea în fotografia de mai jos, dar și în cele din galeria articolului, Ioana Boureanu a îmbrăcat o rochie foarte sexy, care i-a evidențiat trupul de zeiță. Sărbătorita a petrecut multe ore alături de cele mai importante persoane din viața ei.

Cristi Boureanu îi este alături fiicei sale în experiența traumatizantă petrecută weekendul trecut și deja a făcut toate demersurile împotriva agresoarelor: “Ioana este o fată puternică, a început să meargă la şcoală, deşi nu se simte bine. O doare capul, are vânătăi şi cucuie. Zilnic, trebuie să schimbe bandajele. Nu e deloc bine. Se ocupă avocaţii de tot. Am depus plângere împotriva celor vinovate. Au lovit-o cu un pahar fix în moalele capului, a ţâşnit sângele ca-n filmele de groază. Am fost la medic, a cusut-o, am fost şi la INML, pentru a scoate certificat medico-legal”, a declarat fostul politician, relatează click.ro.