Fiica lui Horia Moculescu, anunț trist după ce s-a aflat că artistul se confruntă cu probleme grave de sănătate: “Moartea ne va despărți”

După ce a apărut informația potrivit căreia Horia Moculescu se află într-o stare de sănătate extrem de fragilă, fiica lui a transmis un mesaj emoționant. Nidia Moculescu a oferit amănunte despre operația prin care a trecut celebrul compozitor, dar și cum încearcă să îi distragă atenția de la problemele pe care le are.

Nidia Moculescu, anunț trist după ce s-a aflat că tatăl eiare cu probleme grave de sănătate

La câteva ore după ce s-a aflat că talentatul compozitor are probleme serioase de sănătate, fiica lui a transmis un mesaj pe o rețea de socializare. În vârstă de 81 de ani, Horia Moculescu a fost supus unei intervenții chirurgicale la laba piciorului stâng, care nu a fost una reușită. Familia, în special, fiica lui, Nidia Moculescu, îi este alături artistului. Ea a mărturisit că îi distrage atenția de la problemele lui luându-l la evenimentele pe care le are. Mai mult, Horia Moculescu se află în juriul de la Festivalul Amara.

La un moment dat, ea a făcut o mărturisire, care i-a făcut pe apropiați și fani să aibă lacrimi în ochi, respectiv: “il voi iubi si dupa ce moartea ne va desparti”. Postarea a fost însoțită de un selfie, pe care l-au făcut la bordul unui avion.

“Hey, lume! Va multumesc pentru toate urarile de bine, pentru tati. Intr-adevar, in urma unei operatii, suferite la laba piciorului stang, care nu a fost una reusita, tata este mai obosit, dar nu isi arata varsta, nici macar acum, la 81 de ani. Dar il tin eu ocupat, mai cu un concert la Milano, mai cu Revelioane etc ? Am grija de el si il voi iubi si dupa ce moartea ne va desparti. Sper ca acest moment, sa fie unul indepartat. De exemplu, tata este acum, in juriul de la Festivalul Amara, zambind! ? Acelasi tata, acelasi om, de 81 de ani! Mandra ca sunt fiica, unuia dintre cei mai mari compozitori din Europa.”, a scris fiica lui Horia Moculescu pe Facebook.

“Sănătate multă și putere!”, “La multi ani frumosi si sanatosi”, “Multa sanatate si tot respectul!”, “Multa sanatate domnului Moculescu si nu uita, ca si domnia sa este mandru sa fie tatal tau! <3 Te imbratisez, copil frumos si bun… si iti doresc sa fii sanatoasa, fericita si iubita!” sunt patru dintre mesajele venite din partea prietenilor virtuali.

Nidia Moculescu este fiica lui Horia Moculescu din căsătoria cu Mariana Moculescu. Celebrul artist s-a născut pe 18 martie 1937 în Râmnicu Vâlcea. El este pianist, interpret vocal, compozitor, mediator și creator de programe TV din România. Cântărețul mai are un fiu: pe Ion Horia Moculescu.

Horia Moculescu se confruntă cu problemele de la picior de aproape 10 ani

Renumitul compozitor are această problemă de sănătate la piciorul stâng de foarte mulți ani. Deși s-a operat, durerile sale nu s-au ameliorat deloc.

„Tocmai datorită credinţei, deşi am trecut prin multe şi grele de-a lungul vieţii, unele chiar infernale, niciodată n-am fost tentat să mă salvez prin fapte blamabile: prin furt, prin delaţiune sau chiar prin lene. Cu toate că, de foarte multe ori, m-am acuzat c-am fost leneş, dar, de fiecare dată, au existat nişte circumstanţe care m-au grevat, deci n-a fost o lene deliberată.

Uite, inclusiv în prezent mi se întâmplă să mă acuz de lene. De exemplu, de vreo 9-10 ani, am o problemă la laba piciorului stâng. Am fost operat, dar nu s-a rezolvat nimic. Din pricina disconfortului, nu pot să mai dorm bine, iar asta îmi seacă toată energia. Mă descopăr, în multe zile, lâncezind aşa, pe o bergeră, cu piciorul întins, conform recomandării medicilor – da’ atât stau cu el întins, de-o să-mi rămână definitiv drept! Cu toate astea, încerc, în continuare, să-mi duc viaţa dincolo de lenea impusă de circumstanţe. De pildă, m-am păstrat şi azi un om foarte gospodar. În sensul că pun lucrurile în maşina de spălat – de călcat se ocupă însă menajera -, gătesc, spăl vasele imediat, şi când gătesc, şi când mă­nânc… Un om cu-adevărat leneş, în situa­ţia mea, s-ar complăcea, lăsând în urma lui un munte de vase”, a declarat Horia Moculescu într-un interviu acordat Formula As.