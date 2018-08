Horia Moculescu abia se mai ține pe picioare! Celebrul compozitor are probleme grave de sănătate

Ajuns la 81 de ani, Horia Moculescu se chinuie să-și ducă boala pe picioare. Dificultățile pe care Horia Moculescu le are la picor s-au accentuat în ultima vreme. Maestrul a trecut printr-o intervenție chirurgicală, însă starea lui nu pare să se fi ameliorat.

Horia Moculescu a fost surprins zilele trecute într-un magazin cu produse bio, localizat în apropierea blocului în care celebrul compozitor locuiește. După ce și-a făcut cumpărăturile, acesta a luat-o spre casă. Din cauza durerilor îngrozitoare pe care le are la piciorul stâng, Horia Moculescu s-a deplasat greu. Din când în când, artistul s-a oprit din drumul său și a respirat sacadat. La un moment dat, Moculescu s-a sprijinit de marginea blocului pentru că abia se mai ținea pe picioare, potrivit spynews.ro.

Horia Moculescu se confruntă cu problemele de la picior de aproape 10 ani

Renumitul compozitor are această problemă de sănătate la piciorul stâng de foarte mulți ani. Deși s-a operat, durerile sale nu s-au ameliorat deloc.

„Tocmai datorită credinţei, deşi am trecut prin multe şi grele de-a lungul vieţii, unele chiar infernale, niciodată n-am fost tentat să mă salvez prin fapte blamabile: prin furt, prin delaţiune sau chiar prin lene. Cu toate că, de foarte multe ori, m-am acuzat c-am fost leneş, dar, de fiecare dată, au existat nişte circumstanţe care m-au grevat, deci n-a fost o lene deliberată.

Uite, inclusiv în prezent mi se întâmplă să mă acuz de lene. De exemplu, de vreo 9-10 ani, am o problemă la laba piciorului stâng. Am fost operat, dar nu s-a rezolvat nimic. Din pricina disconfortului, nu pot să mai dorm bine, iar asta îmi seacă toată energia. Mă descopăr, în multe zile, lâncezind aşa, pe o bergeră, cu piciorul întins, conform recomandării medicilor – da’ atât stau cu el întins, de-o să-mi rămână definitiv drept! Cu toate astea, încerc, în continuare, să-mi duc viaţa dincolo de lenea impusă de circumstanţe. De pildă, m-am păstrat şi azi un om foarte gospodar. În sensul că pun lucrurile în maşina de spălat – de călcat se ocupă însă menajera -, gătesc, spăl vasele imediat, şi când gătesc, şi când mă­nânc… Un om cu-adevărat leneş, în situa­ţia mea, s-ar complăcea, lăsând în urma lui un munte de vase”, a declarat Horia Moculescu într-un interviu acordat Formula As.