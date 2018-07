Mariana Moculescu, atac dur la adresa Nidiei și a lui Horia: ”Familia m-a părăsit când eram cu pistolul la cap”

Mariana Moculescu susține că a fost victima unor agresiuni fizice în Italia, iar familia ei a părăsit-o atunci când avea nevoie de ajutor. (Promotiile zilei la monitoare)

Mariana Moculescu susține că a fost bătută de fostul ei iubit în Italia, iar acum vrea să-și facă dreptate. Bruneta a apelat la un avocat pentru a-și rezolva problemele și a mărturisit că familia ei a abandonat-o atunci când îi era cel mai greu.

„Apropiații nu m-au ajutat, deși era o chestie de viață și de moarte. Gestul pe care l-a făcut pe care familia m-a părăsit când eram cu pistolul la cap, mă refer la Nidia și la Horia, nu mis e pare normal când eu vorbesc despre amenințarea cu moartea ei să nu mă ajute.”, a spus Mariana Moculescu în cadrul unei emisiuni TV.

Mariana Moculescu, ajutată de fostul iubit

Mariana Moculescu a mai trecut printr-o experiență neplăcută atunci când a vrut să-și închirieze o garsonieră în Capitală. Însă atunci cel care i-a sărit în ajutor a fost Cristi Marin, fostul ei iubit.

„Am vrut să mă mut cu chirie, dar nu aveam acte, doar acte din Italia. Proprietarul m-a lăsat în soare cu bagajele, m-a ajutat un domn taximetrist două ore să stau undeva. M-am dus la un hotel, m-am descurcat să obțin rezidență în Austria, Germania și Italia și la mine în țară am rămas fără casă. Acum am plecat de la hotel, caut o garsonieră să mă mut. Locuiesc la Cristi Marin, la fostul iubit acum. Nu mi-a venit să cred că mi-a întins o mână de ajutor. Da, la ei mă refer, pentru că eu nu mai am pe nimeni.", a mai spus Mariana Moculescu.