Fiica lui Liviu Vârciu rupe tăcerea după ce s-a scris că a picat BAC-ul, deși e în clasa a XI-a.

Pentru a lamuri isteria creata in urma cu cateva zile de niste siteuri din Romania care titreaza ‘Carmina Varciu a picat BAC-ul’, tanara a spus adevarul pentru Ciao.ro. Aceasta abia a trecut clasa a XI-a si nu avea cum sa sustina BAC-ul in 2019.

Carmina, adevarul despre Liviu Varciu

Mai departe, Carmina Varciu a explicat cum a ajuns la un liceu din Bucuresti. Aceasta a fost repartizata de computerele din Arad la un liceu de mecanica. Mama ei nu a vrut ca fiica ei sa se inscrie acolo si l-a sunat pe Liviu Varciu. Ami Teiceanu l-a rugat pe tatal fiicei sale sa o inscrie pe Carmina la un liceu din Capitala, doar pentru un semestru.

Femeia i-a explicat toata situatia si i-a spus ca, dupa primul semestru, o va transfera in Arad, la liceul pe care Carmina si-l dorea. In acea perioada, Liviu Varciu a acordat mai multe interviuri pentru Antena 1 in care sugera ca fiica lui vrea sa plece de la mama ei, dupa 14 ani de stat cu ea.

Carmina Varciu NU a dat BAC-ul in 2019

Vedeta a lasat sa se inteleaga ca, de fapt, Carmina s-a saturat de Arad si vrea sa vina si ea in Bucuresti. Dar situatia nu este deloc asa cum Varciu a prezentat-o. Nu a fost ideea Carminei, ci a mamei sale. Ami Teiceanu a vrut sa faca asta pentru binele fiicei sale. Liviu Varciu nu si-a dorit ca fiica lui sa vina sa stea cu el, nici macar o clipa.

Apoi a declarat la TV ca preturile pentru liceele particulare din oras sunt mari. Atunci, cand Liviu Varciu se lauda la tv ca trebuie sa plateasca studiile Carminei, Ami Teiceanu l-a sunat si i-a spus ca, daca tot se lauda in presa, sa isi inscrie fiica la un liceu particular. Pe scurt, sa isi asume cuvintele spuse in fata publicului din Romania.

„Am dat față-n față cu Evaluarea Națională, până atunci a fost lapte și miere. Am terminat clasa a VIII-a cu 9,11, dar nu a fost un avantaj atât de mare, pentru că media anilor de gimaziu conta doar 20%, iar nota de la examen, 80%. La examen am dat-o în bară rău de tot. Lucrarea de la română mi-a fost anulată de 5 ori, dar am luat 8,40. La matematică… am dat-o în bară rău.

Vreau sa ii cer scuze mamei ca, cu toate meditatiile facute si lectiile la matematica, cu toti banii si timpul… a fost degeaba. Am luat 4,50 pentru ca am facut doar subiectul 1 si primul subpunct de la subiectul 2 pe foaia de examen. Restul am facut pe ciorna si am luat 4,50. Nu am fost niciodata copil de 10, sefa de promotie, dar nici elev de nota 2 sau 3. Am fost dezamagita de mine.

Dar nu am fost atenta, am fost aeriana. Oricum, mai mult de 7 nu luam la matematica. Apoi mi s-a gresit codul pentru foaia galbena si am fost repartizata la un liceu de mecanica. Media mea din generala nu prea a contat. Mama, cand a auzit ca am intrat la mecanica, a luat-o inima. A fost o leoaica mereu cand a venit vorba de mine. Noroc cu ea!

Va explic cum am ajuns la liceu, la tata, in Bucuresti. Eram dezamagita de mine si parca nu mai stiam sa gandesc. Eram pe langa si m-am trezit la realitate, viata sau examenul mi-a dat un mare pumn in fata. Mama s-a gandit sa vorbeasca cu tata sa ma ia la el, un semestru, la un liceu normal. Ca apoi sa ma pot intoarce, in semestrul doi, la liceul pe care mi-l doream (n.r. din Arad).

Mama s-a rugat de tata aproape o luna ca sa ma ia la el. Si de aici dau o carte pe fata: nu eu l-am sunat pe tata si nu a fost ideea mea. Nu m-am gandit sa ma mut la tata, nu, sau sa fac liceul la Bucuresti. Nu e corect fata de mama ca, dupa 15 ani in care si-a dedicat viata mie, eu sa ii spun ca plec la tata, ca nu mai vreau.

Cum am ajuns la un liceu privat? Tata a declarat ca nu gasesti scoli private sub 10 mii, pe an. El a declarat asta la tv si, dupa ce am vazut, mama i-a zis: ‘Te-a mancat gura sa zici ca fata merge la liceu particular si tu dai zeci de mii de euro, pe an? Ok, la liceu particular o bagi, nu ma intereseaza.’ Asa am ajuns acolo, dar nici nu am terminat semestrul.

Din pacate, nu a fost cum credeam ca o sa fie. Am avut parte de experiente nu tocmai placute, nu vorbesc acum, dar o voi face. Regretul meu e ca acum mi-am dat seama de unele lucruri si cum este aceasta viata. Ma doare ca nu am stiut sa gestionez unele lucruri, asa cum trebuia. Abia acum am deschis ochii… poate imi trebuia experienta pentru ca eram prea comoda.

Nu tot ce zboara se mananca! Chiar daca imi doream, cand eram mai mica, ca mama sa se impace cu tata, nu intelegeam de ce ea il refuza. Dar acum am inceput sa inteleg de ce nu il voia si de ce l-a refuzat, mereu. Nu mai credeti tot ce vedeti la TV sau ce scrie in presa. Nu tot e adevarat! Ii multumesc mamei pentru tot ce a facut si imi cer scuze pentru greselile facute. Sunt aeriana, ca orice adolescent, deci e adevarat ce se spune”, a marturisit Carmina Varciu pe vlogul ei.