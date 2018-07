Fiica lui Mădălin Voicu se lansează în muzică. Ioana Voicu, sexy și provocatoare în clipul primei melodii, “Magic”

Coprezentatoarea emisiunii “Se zice că…”, de la TVR2, a lansat prima sa piesă muzicală și videoclipul “Magic”, o surpriză pentru fani și un frumos cadou de ziua tatălui său, Mădălin Voicu.

Dublă sărbătoare în familia Ioanei Voicu. Cunoscuta și îndrăgita prezentatoare TVR 2 s-a bucurat, ieri, atât de aniversarea tatălui său, Mădălin Voicu, cât și de împlinirea unui vis pe care îl avea din copilărie. Vedeta a lansat prima sa melodie și videoclipul piesei “Magic”.

“Înainte de toate, astăzi (n.r.: 10 iulie), de ziua tatălui meu lansez piesa «Magic». Sper să-i placă cadoul! Încă de mică, de când am fost la cele doua concerte susținute de Michael Jackson la București, mi-am propus să devin cântăreață. Atât de puternică a fost impresia lăsată de Regele Muzicii Pop. Îmi doream foarte mult să fiu pe scenă și să bucur oamenii. Am studiat vioara timp de 15 ani și am performat pe scene mari, dar mi-am dorit mereu să cânt cu vocea. În adolescență am vrut să-mi fac trupă, dar școala și studiul viorii mi-au ocupat aproape tot timpul. După ce am intrat în televiziune, muzica a rămas pe planul doi. Am avut multe tentative, dar nimic nu s-a legat, până când nu s-au aliniat astrele”, a spus Ioana Voicu.

Ioana Voicu a moştenit talentul muzical al familiei și are o serioasă pregătire în domeniu. Nepoată a marelui violonist Ion Voicu şi fiică a lui Mădălin Voicu, dirijor şi violinist, vedeta TVR 2 a studiat vioara de la vârsta de cinci ani, a absolvit Liceul de Muzică “George Enescu” şi un an la Conservator. A urmat apoi o carieră în televiziune, dar nu a renunțat la pasiunea sa.

Despre titlul primei sale piese muzicale, realizată alături de magicienii de la LuftRecords, Ioana spune că întotdeauna a fost atrasă de… “Magia dintre doi oameni, atractia spre cineva sau ceva, magia peisajelor sau a locurilor și miracolele de tot felul. Puțin din «Abracadabra», puțin din «Hocus-Pocus» – rețeta perfectă. Așa că haideți să fim «MAGIC» împreună”, a adăugat Ioana Voicu.