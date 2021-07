Fiica lui Mihai Gâdea va studia la o facultate de peste hotare: “Sunt un tată foarte fericit”. Ce note a luat Maisha Karina la BAC

Maisha Karina, fata lui Mihai Gâdea, a obținut note foarte bune la BAC, iar apropiații sunt bucuroși pentru reușitele sale. Într-un interviu oferit de curând, prezentatorul de la Antena 3 a spus că unicul lui copil va studia la o facultate de peste hotare. Tânăra va împlini luna viitoare 19 ani și, cel mai probabil, își va sărbători ziua de naștere alături de părinți, câteva rude și prieteni.

Fiica lui Mihai Gâdea a luat BAC-ul cu note foarte bune

Directorul general al postului Antena 3 și soția lui sunt în culmea fericirii de luni, 5 iulie 2021, când s-au afișat rezultatele la examenul de bacalaureat. Unica lor fiică a reușit să obțină rezultate foarte bune, la fel cum și copiii altor vedete au luat note mari.

“Sunt un tată foarte fericit şi-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta, dar şi fiicei mele care a trecut cu brio peste un examen dificil al vieţii sale”, a declarat Mihai Gâdea pentru publicația impact.ro.

Prezentatorul emisiunii “Sinteza Zilei” le-a mai spus jurnaliștilor că frumoasa Maisha Karina a fost deja acceptată la o Universitate cunoscută din Olanda, unde va urma cursuri despre creative-business. Și fiul lui Dan Bittman, Patrick Bittman, va studia despre lumea business-ului tot în Olanda.

Maisha Karina, pasionată de muzică

În 2016, Karina Maisha a filmat un videoclip în Poiana Brașov ,unde a interpretat piesa “Somewhere only we know”, lansată de trupa Keane, relatează viva.ro. Succesul nu s-a lăsat așteptat; fiica lui Mihai Gâdea a fost lăudată pentru interpretarea plină de sensibilitate. Ulterior, tânăra a mai înregistrat două coveruri: “Ordinary world” și “Somewhere only we know”, iar planurile ei nu se opresc aici.

Sursa foto: Instagram / @mihai_gadea_