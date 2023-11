Fiica lui Mihai Morar, vedetă într-un film la doar 4 ani. Ce contract pe 100 de ani a semnat prezentatorul, de dragul copilei

Zilele acestea, Mihai Morar a dezvăluit faptul că fiica sa cea mică, Roua, va juca în filmul Zurli, care va apărea pe marile ecrane în 2024. Cu acest prilej, a spus că a semnat un contract pe 100 de ani, pentru drepturile de autor.

Filmul Zurli, creat de Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli, a decis să aniverseze cei 17 ani de la fenomenul pe care l-a creat cu un film în care va juca Roua, fiica prezentatorului. De asemenea, din casting fac parte și Codin Maticiuc, Alma, fiica de 7 ani a știristei de la ProTV, Amalia Enache, Roua, fetița fondatorului Untold, Edi Chereji, Luiza, care are 5 ani și căreia i se spune și Untoldina, potrivit Click.

De mai bine de 16 ani, Mihai Morar are o căsnicie fericită cu Gabriela. Soția sa l-a făcut tatăl a trei fetițe superbe, Maria și Cezara, care au 15 ani, dar și Roua, mezina de doar 4 ani. În cadrul unui interviu, prezentatorul de radio și-a spus întreaga poveste de dragoste cu mama copiilor săi:

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară.

Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci…nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel.

Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul”, spunea Mihai Morar, în urmă cu patru ani, pentru Viva.