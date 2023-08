Mihai Morar, lecție de modestie. Unde și-a dus celebrul prezentator familia în excursie, chiar dacă are o mulțime de bani

În primul weekend din luna august, Mihai Morar și-a luat familia și a dus-o într-o destinație puțin neobișnuită pentru o vedetă. Chiar dacă este cunoscut de o țară întreagă, are o carieră impresionantă și venituri pe măsură, el a ales să petreacă timp de calitate în natură, la Izvoarele, în Maramureș.

Într-o perioadă în care aproape oricine își dorește să se afișeze pe rețelele de socializare din vacanțe luxuriante, hoteluri scumpe și țări exotice, prezentatorul de la radio arată fix contrariul. Mihai Morar a demonstrat că este un om precum podcastul său: fain și simplu. Nu a cheltuit sume impresionante pentru a pleca peste hotare, ci a ales să meargă într-un loc superb ascuns chiar aici, în România, mai precis în Maramureș, unde tradiția se menține vie.

Mihai Morar se poate lăuda cu familia sa

De mai bine de 16 ani, Mihai Morar are o căsnicie fericită cu Gabriela. Soția sa l-a făcut tatăl a trei fetițe superbe, Maria și Cezara, și Roua, mezina de doar 4 ani. În cadrul unui interviu, prezentatorul de radio și-a spus întreaga poveste de dragoste cu mama copiilor săi:

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară.

Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci…nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel.

Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul. Am făcut în iunie 12 ani. E mult mai deșteaptă decât mine. Chiar dacă am puțin timp liber, eu nu sunt absent din viața familiei mele. Sunt zile în care se vorbește în casă și cuvintele trec pe lângă mine. Chiar dacă par așa cu capul în nori, cobor repede cu picioarele pe pământ”, spunea Mihai Morar, în urmă cu patru ani, pentru Viva.

