Fiica lui Nicole Cherry se confruntă cu probleme de sănătate. Vedeta a cerut ajutorul mamei sale

Zilele acestea, Nicole Cherry le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare că fiica sa se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața nu a mai putut să doarmă de grija copilului. Ca urmare, a cerut și ajutorul mamei sale.

Nicoleta Janina Ghinea, cunoscută de fanii săi sub numele de Nicole Cherry, are, alături de soțul ei, Florin, o fetiță de aproximativ doi ani. Cea mică are numele de Anastasia și este des prezentă în postările mamei sale, dar de data asta, nu într-o circumstanță fericită.

(CITEȘTE ȘI: Fiul Corneliei Catanga, atac dur la adresa lui Nicole Cherry. De la ce a pornit, de fapt, totul)

Nicole Cherry i-a cerut ajutorul mamei sale

Așa cum a postat pe Instagram, fiica lui Nicole Cherry a făcut febră. De frică să nu-i crească temperatura copilei, artista a stat trează de la cinci dimineața, ca să o supravegheze. Anastasia primește deja tratament prescris de medic.

Fiind și primul său copil, tânăra de doar 24 de ani a apelat și la ajutorul mamei sale pentru a reuși să o facă pe cea mică să se simtă mai bine. Mai mult de atât, bunica Anastasiei a rămas să stea cu nepoata cât mama sa, artistă fiind, avea oricum un program aglomerat.

„Anastasia e răcită, a făcut iar febră aseară și de la 5 n-am mai dormit, pentru că îmi era frică să nu îi crească din nou, chiar dacă i-am administrat tot ce mi-a dat doamna doctor. E panica aia pe care cred că o știu mămicile și da, practic, n-am mai dormit de atunci. Cel mai probabil, o să vină mami azi, pentru că eu am și treabă. S-au nimerit toate atât de aiurea. Când vine una, mai vin și altele”, a povestit Nicole Cherry, pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Adevărata Nicole Cherry, când nimeni nu o vede! Artista a recunoscut ce face singură în intimitate)