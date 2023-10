Fiica lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, apariție HOT în costum de baie. Cum arată Miruna la 21 de ani | GALERIE FOTO

Sorin Bontea este cunoscut de o țară întreagă, dar puțini sunt cei care știu cum arată fiica sa, Miruna. Juratul de la Chefi la cuțite este extrem de secretos când vine vorba de viața sa privată, dar tânăra de 21 de ani nu are astfel de inhibiții. Are o mulțime de urmăritori pe care i-a bucurat cu imagini incendiare, în costum de baie.

Bucătarul de 53 de ani este căsătorit de mai bine de 27 de ani și are doi copii, pe nume Miruna (21 de ani) și Iulian (26 de ani). Date fiind vârstele lor, au părăsit casa părintească și fiecare este pe drumul său. Fiul său este pilot de raliuri și stă în țară, iar fiica, studentă peste hotare.

Cum arată și cu ce se ocupă fiica lui Sorin Bontea

În prezent, fiica lui Sorin Bontea este studentă la Istituto Europeo di Design, în Barcelona. Taxa de școlarizate pe care tatăl i-o plătește anual este de mai bine de 16.000 de euro. Dat fiind faptul că are doar 21 de ani, tânăra își trăiește viața la maximum. Se distrează, are fani pe rețelele de socializare și postează o mulțime de fotografii. Multe dintre ele sunt în costum de baie.

Pentru a vedea imaginile cu care fiica juratului de la Chefi la Cuțite strânge mii de aprecieri, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Cum și-a cunoscut mama copiilor

Sorin Bontea a cunoscut-o pe jumătatea vieții sale la o petrecere, iar prima dată când a văzut-o a știut că va fi sufletul său pereche. Astfel, și-a făcut curajul să o invite în oraș și i-a oferit un buchet de trandafiri, flori cu care o surprinde și în ziua de astăzi.

„Suntem împreună din 1989 şi ne-am căsătorit în 1994. Ne-am cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a făcut primul pas. La prima întâlnire ţin minte că i-am dat un trandafir roşu şi de atunci îi dăruiesc mereu trandafiri roşii, îi plac foarte mult. Apoi i-am gătit mâncare chinezească.

Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere… Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!”, a mărturisit vedeta de la Antena 1.

(CITEȘTE ȘI: S-a terminat pentru Sorin Bontea, juratul de la Chefi la Cuțite. Ce veste a primit miercuri noaptea de la Irina Fodor)