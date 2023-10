De-a lungul timpului, Matei Stratan a avut relații doar cu „bunăciuni”, una mai celebră față de cealaltă. A schimbat femeile ca pe șosete, dar, de la începutul verii, fiul lui “Mr. Cash” (care mai nou se pare că e Mr. “NoCash”) trăiește o poveste de dragoste alături de Iana Budeanu, fiica unui mega-milionar, căreia îi face toate poftele. NUBA pare să fie localul lor preferat, acolo unde, zilele trecute, CANCAN.RO i-a întâlnit, din nou, în formă maximă. Aflați, în continuare, cum și-au „omorât” cei doi timpul liber în selectul club din zona de nord a Capitalei. Avem imagini tari, pe care vi le prezentăm, în exclusivitate.

Emoții mari a avut Matei Stratan cât timp a format un cuplu cu Ileana Lazariuc. Fiul lui „Mr. NoCash” era „vânat”, la propriu, de o cunoscută milionăreasă din București, celebră la nivel discotecar european pentru aptitudinile ei de „dance floor diva”. Gelozia, bat-o vina! (TOATĂ POVESTEA AICI). Între timp, afaceristul și actrița au pus punct poveștii de iubire, dar bărbatul nu a lăsat steagul jos și a pornit în căutarea unei noi „prospături”. Și a avut noroc! Noroc maxim putem spune. A combinat o tânără frumușică foc, originară din Bacău, pe nume Iana Budeanu, fiica lui Ovidiu Budeanu, un businessman discret, cu o avere de 40 de milioane de euro.

Matei Stratan și Iana Budeanu, dansuri și îmbrățișări la NUBA

La începutul lunii iunie, Matei Stratan și Iana Budeanu și-au oficializat relația la NUBA, unde au petrecut „ca la 20 de ani” (IMAGINI TARI AICI). Nu a fost doar o simplă noapte de „zbenguială” cum au crezut mulți, pentru că relația lor, ușor, ușor a evoluat. Zilele trecute, cei doi au „recidivat” în același local, unde pare că se simt ca acasă. „Mr. NoCash Jr.” și fiica mega-milionarului au fost, ca întotdeauna, în formă maximă, iar imaginile realizate de CANCAN.RO reprezintă dovada de netăgăduit. Au stat împreună tot timpul, au dansat, s-au îmbrățișat și și-au șoptit vorbe dulci. Nu s-au dezlipit unul de celălalt!

Distracție până la 3 dimineața

La NUBA, Matei Stratan și Iana Budeanu și-au potolit setea cu licori fine, fiecare după propriul gust. Fiul lui „Mr. NoCash Jr.” a preferat tăria, posibil vodca, pe care a sorbit-o din pahar cu poftă. Ocazional și-a aprins și câte o țigară. Cei doi au petrecut până aproape de trei dimineața, când au ales să se retragă „la depou”, pentru odihna binemeritată. Cu singuranță, cuplul va mai avea și alte escapade de genul. Vă asigurăm că nu-i vom slăbi deloc, iar când va fi cazul vom reveni cu noile lor aventuri nocturne.

A studiat în Elveția, la Lausanne

Ca o concluzie, Matei Stratan a dat lovitura! S-a combinat cu o tânără senzuală, nu mai punem la socoteala că aceasta este și deșteaptă. A studiat în Elveția, la Lausanne, în cadrul unui liceu de elită. Deși este moștenitoarea unui adevărat imperiu, Iana nu este deloc avidă după genți sau accesorii scumpe, fiind o fire modestă. Adoră excursiile în Dubai sau în Italia, în stațiuni de lux.

Cine este Ovidiu Budeanu, „socrul” lui Matei Stratan

Ovidiu Budeanu a ridicat un imperiu financiar de vis. În 2017, CANCAN.RO informa că omul de afaceri deține Arena Mall Bacău, postul de televiziune Euro TV şi Apa-Canal SA, furnizorul de apă din municipiul Oneşti. Totodată, în urmă cu mai mulți ani, și-a cumpărat un iaht pe care a achitat nu mai puțin de un milion de euro. În 2022, a parafat un acord pentru deschiderea unui hotel Mercure de patru stele.

„Am semnat acum câteva zile un acord cu Accor pentru un hotel Mercure de 4 stele cu 80 de camere, o investiție de circa 7 milioane de euro. Vreau să mă axez foarte mult pe piața corporate, motiv pentru care am gândit 3 săli de conferințe și un ballroom pentru evenimente. Bacăul are o poziție geografică bună și putem atrage conferințe din toată regiunea Moldovei” a declarat, pentru Profit.ro, Ovidiu Budeanu.