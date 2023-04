Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, profund afectată de divorțul părinților: „Isa a cerut să meargă la psiholog”

În cadrul unui podcast difuzat pe 10 aprilie, Oana Roman (46 de ani) a vorbit și despre divorțul de Marius Elisei (36 de ani), motivele despărțirii, dar și cât de afectată este fiica lor. Isabela (9 ani) trece printr-o dramă similară cu cea a mamei sale, când Petre și Mioara Roman au decis să meargă pe drumuri separate. Vedeta și-a deschis sufletul și a dat detalii din intimitatea sa.

Chiar dacă cei doi foști parteneri se înțeleg și fac tot posibilul pentru a petrece timp cu Isabela, fiica lor a cerut să discute cu un psiholog pentru a trece mai ușor peste perioada dificilă. Astfel, o dată pe săptămână, stă de vorbă cu Ana și știe că discuția sa rămâne fix în cabinet.

„Merge la psiholog și ea a cerut să meargă la psiholog. Eu am mai avut niște tentative și când s-a produs prima ruptură și am dus-o la o fată care este foarte deșteaptă. Eu, atunci, am luat-o pe Isa și i-am spus că mergem la cineva cu care să facă un pic de dezvoltare personală pentru că ea a făcut asta și la grădiniță, și la after și știe de înseamnă. I-a plăcut foarte mult de ea. Acum, ea a venit la mine și mi-a spus «mami, nu mai merg și eu la Ana? Vreau să merg la Ana

Este foarte dezechilibrată emoțional, asta este evident. Eu fac tot ce pot ca să îi fie cât mai bine posibil. Să avem activități, să mergem în vacanță, să se simtă bine, să se simtă iubită, să se simtă importantă și așa mai departe”, a spus PR-ul.

Oana Roman și fiica sa, marcate de accesași experiență dură a divorțului părinților

Oana Roman și Marius Elisei au fost împreună mai bine de un deceniu. În anul 2014, cei doi au devenit soț și soție în aceeași zi în care au făcut și botezul fiicei lor, Isabela. În 2021, au ales să pășească pe drumuri separate și au divorțat. La doar șase luni după aceea, au decis să fie, din nou, împreună, dar nu și-au mai oficializat relația la starea civilă. Se pare că începutul anului 2023 a fost momentul despărțirii finale, clipă din care fiica lor a rămas în grija mamei.

În urmă cu 17 ani, Mioara Roman și Petre Roman au divorțat, iar Oana Roman a rămas, de asemenea, în grija mamei. Chiar dacă ea avea 30 de ani pe vremea aceea, nu 9, susține că durerea este aceeași în ambele cazuri.

„Și dacă ai 9 ani, și dacă ai 30 de ani, durerea este aceeași pe care o simte un copil. (…) Eu am simțit despărțirea alor mei ca pe o povară, la fel cu o simte și Isabela la vârsta ei (…) A fost foare greu pentru că ai mei nu și-au mai vorbit, nu s-au mai întâlnit niciodată. Tata nu și-a mai dorit lucrul ăsta. Eu am știut atunci că nu va mai exista niciun Crăciun, nicio zi de-a mea, niciun eveniment la care ei să mai fie împreună. Asta a fost greu. Am simțit că s-a rupt ceva”, a spus vedeta în Podcastul Vorba lu’ Jorge.

