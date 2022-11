Filme seriale | Top 40 de seriale bune de pe HBO sau Netflix

Anotimpul răcoros îi face pe cinefili să se pregătească pentru maratoane întregi de seriale și filme. De această dată, aducem în atenția tuturor o listă cu 40 de seriale pe care le puteți găsi pe HBO sau pe Netflix, două platforme de streaming online România care au făcut senzație în România. De la acțiune și comedie, la dragoste și suspans, în lista de mai jos veți putea descoperi tot ceea ce vă doriți.

Top 20 seriale de neratat de pe HBO

1. Conversații cu prietenii (2022)

Primul serial din lista noastră aduce în atenția tuturor două prietene foarte bune care ajung să își petreacă vacanța departe de casă. Una dintre ele este destul de timidă, însă ajunge să se împrietenească în acest timp cu soțul unei scriitoare cunoscute. Povestea se complică, iar personajele vor avea parte de multe surprize.



2. O întâlnire fascinantă (2021)

Unul dintre serialele produse de BBC, „O întâlnire fascinantă” a uimit pe toată lumea cu un scenariu de-a dreptul impecabil. Jessie este o femeie cu câteva kilograme în plus care ajunge să se cupleze cu un actor foarte cunoscut. În momentul în care își dă seama de asta, femeia intră în panică și ajunge să ia tot felul de decizii incredibile.



3. Julia (2022)

Dacă vă doriți un serial plin de rețete delicioase, armonie și relaxare, atunci acesta este ceea ce aveți nevoie. Julia Child iubește gastronomia franțuzească, iar cei care vor opta pentru acest serial se vor putea bucura de momente de relaxare și de idei foarte bune pentru următoarele preparate culinare.



4. Minx (2022)

Minx e un serial care te duce rapid cu gândul la anii ’70 și la viața pe care oamenii o duceau în acea perioadă. Personajele sunt construite impecabil și dau o notă specială întregii producții. Cei care au gândit întregul scenariu au dorit să le ofere oamenilor o comedie relaxantă, plină de momente care să îi țină cu sufletul la gura în același timp.



5. Misterul din grădină (2021)

Din ce în ce mai multe persoane s-au plâns de-a lungul anilor că nu există seriale cu detectivi atât de bune. Pentru a elimina această problemă, producătorii au lansat „Misterul din grădină”, care este bazat pe povestea adevărată a cuplului William și Patricia Wycherley și a morții suspecte a părinților celei din urmă.



6. Însoțitoare de zbor (2020-2022)

O cursă contra cronometru dintre o stewardesă, un ucigaș plătit și agenții de la FBI este rețeta perfectă pentru o după-amiază liniștită alături de cei dragi. Comedia se îmbină excelent cu puținele scene de acțiune și rezultă o producție care a fost așteptată cu sufletul la gură de toată lumea.



7. Dragoste cu sare și piper (2019)

Romantismul definește cu succes această producție spaniolă. Cele două personaje au pus punct unor relații toxice care au lăsat răni adânci și acum fac tot posibilul pentru a merge mai departe. Întâlnindu-se într-un restaurant și experimentând cele mai bune preparate culinare, cei doi protagoniști ajung să aibă parte și de partide intense de amor.



8. Perry Mason (2020)

Un alt serial cu o dinamică neașteptată și plin de detectivi este și „Perry Mason”. Acțiunea se petrece în Los Angeles, în anii ’30 și îl are în centru atenției pe detectivul Perry Mason, care trebuie să descopere cum a avut loc uciderea unui copil.



9. Oameni normali (2020)

Generația Milenialilor sau Generația Y, așa cum e cunoscută denumirea de către majoritatea persoanelor, se va bucura de acest serial plin de dragoste. Producția HBO a fost inspirată de romanul cu același nume care îi are în prim plan pe doi adolescenți dintr-un orășel din Irlanda care trăiesc o poveste frumoasă de iubire.



10. Crima din Easttown (2021)

Kate Winslet a câștigat Globul de Aur 2022 pentru rolul excepțional pe care l-a avut de interpretat în acest serial incredibil. Deși are puține episoade, această dramă de familie te va ține constant „în priză” și te va face să îți dorești să cunoști din ce în ce mai multe detalii despre viața personajelor.



11. Ecaterina (2019)

Lansat în plină pandemie, „Ecaterina” este un serial de comedie satirică ce face referire la perioada de domnie a Ecaterinei cea Mare și a Regelui Petru al Rusiei. Istoria câștigă foarte mult teren pentru cinefili, tocmai de aceea filmul are un look fresh, cu un aer ușor modern, ce se îmbină de minune cu perioada în care personajele principale trăiesc.



12. O parte de adevăr (2020)

Drama și misterul sunt cele două cuvinte care definesc acest serial incredibil de pe HBO. Gemenii din această producție vă vor face să vă gândiți de două ori înainte de a renunța la legăturile de familie. Mark Ruffalo s-a văzut nevoit să facă sacrificii uriașe pentru a se putea integra în lumea personajului pe care trebuie să îl interpreteze.



13. Sub acoperire (2019)

Foarte puține persoane au ajuns să urmărească acest serial de pe HBO, deoarece a fost produs în Cehia și nu a fost promovat atât de mult pe cât și-ar fi dorit producătorii. Spionajul de modă veche a atras atenția cinefililor, acțiunea petrecându-se la finalul anilor ’80 când începuseră să cadă regimurile comuniste din Europa de Est.



14. Cernobîl (2019)

Cu siguranță miniseria aceasta este una care le va reaminti multora despre tragicul eveniment care a avut loc în 1986. O mulțime de persoane și-au pierdut viața atunci, iar producătorii au recreat perfect momentele respective. De aceea serialul „Cernobîl” a câștigat o mulțime de premii, printre care se numără două Globuri de Aur și 10 Emmy.



15. Noul papă (2020)

„Noul papă” a venit ca o continuare pentru serialul „Tânărul Papă” de pe HBO. Obiceiurile și tradițiile de la Vatican ajung în lumina reflectoarelor în cadrul acestei producții incredibile. Coloana sonoră și absolut fiecare melodie au fost alese „cu cap” de către întreaga echipă implicată.



16. Marile minciuni nevinovate (2017-2019)

Nicole Kidman, Meryl Streep, Reese Witherspoon, Laura Dern și Alexander Skarsgard sunt doar câteva celebrități de la Hollywood care joacă în serialul de pe HBO. Dacă asta nu te-a convins, atunci gândește-te la o producție impecabilă, în care există o mulțime de persoane care la prima vedere par a fi perfecte, însă lucrurile nu stau deloc așa. Crima, secretele și minciunile sunt câteva dintre „condimentele” care stau la baza acestui serial.



17. Catch-22 (2019)

O miniserie cu 6 episoade la activ, lansată în 2019, care a cucerit definitiv inimile persoanelor care iubesc serialele cu și despre război. La bază, „Catch-22” este o satiră la adresa războiului și greșelilor pe care comandanții le iau în această perioadă.



18. Îngeri în America (2003)

Putem spune că acest serial face parte din lista celor mai vechi producții de pe HBO. Chiar dacă sunt multe persoane care apreciază serialele noi, mai există și cinefili care își doresc să se bucure de ceva mai vechi și mai frumos. Subiectul este simplu, lupta împotriva virusului HIV care a început să facă ravagii în lumea homosexualilor din Statele Unite ale Americii în perioada anilor 1980-1990.



19. Fetele (2012- 2017)

Această producție de pe HBO a stârnit hohote de râs de fiecare dată, tocmai pentru că este inspirată din „Sex and the City”. Acțiunea urmărește evoluția a patru femei care au o viață relativ simplă și care simt nevoia de o schimbare. Serialul a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună comedie de televiziune.



20. Hacks (2021)

Acest serial de comedie a atras atenția criticilor de film, fiind intens premiat chiar și la Globurile de Aur. O comediantă de succes și o scriitoare de glume ajung să se întâlnească și să fie nevoite să colaboreze. Chiar dacă inițial nu se suportă, ulterior lucrurile ajung într-un punct în care sunt nevoite să accepte una ajutorul celeilalte.



Top 20 seriale bune de pe Netflix

1. Culisele puterii (2013-2018)

Primul serial din lista noastră care poate fi vizionat pe Netflix este o producție a acestei platforme de streaming. Acesta aduce în atenția spectatorilor săi un cuplu care face tot posibilul pentru a putea obține puterea supremă în lumea politică. Ambii sunt capabili să ucidă dacă asta le oferă un loc în lumea bună.



2. Orange is the new black (2013-2019)

Fiind unul dintre cele mai apreciate seriale de pe Netflix, „Orange is the new black” a urcat imediat în top. Acesta aduce la lumină povestea două femeie care ajung să se îndrăgostească, să comită infracțiuni și în cele din urmă să fie închise împreună. Problemele din închisoare nu le oferă niciun moment de respiro, tocmai de aceea fiecare episod devine din ce în ce mai incitant.



3. Narcos (2015-2017)

„Narcos” este ilustrarea completă a vieții pe care o duce un traficant de droguri. Povestea a fost inspirată din viața pe care a dus-o Pablo Escobar, fiind plină de violență și cocaină. De-a lungul celor trei sezoane, veți putea să descoperiți Columbia cu toate frumusețile ei dar și cu lucrurile care o transformă într-un loc de temut pentru mulți.



4. Repercusiuni (2019)

Rolul de femeie fatală, gata să se impună atunci când este cazul și pregătită să obțină ceea ce își dorește i se potrivește de minune actriței Renee Zellweger. Aceasta este o femeie de afaceri foarte cunoscută care dorește să despartă un cuplu tocmai pentru ca s-a îndrăgostit de unul dintre parteneri. Dacă va reuși sau nu, rămâne de văzut.



5. Peaky Blinders (2013-2022)

Dacă ești adeptul serialelor cu gangsteri, atunci cu siguranță vei adora modul în care a fost creat „Peaky Blinders”, o producție-fenomen care a impresionat o mulțime de persoane. După încheierea Primului Război Mondial, Thomas Shelby face tot posibilul pentru a rămâne în viață, mai ales în momentul în care pariurile sportive la care participă o iau razna.



6. Breaking Bad (2008-2013)

Deși nu este un serial produs de Netflix, „Breaking Bad” a ajuns destul de repede în topul celor mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Acesta prezintă povestea unui profesor de chimie care ajunge să vândă droguri pentru a produce mai mulți bani. Din păcate, cartelurile din zonă nu sunt foarte încântate de acest lucru, tocmai de aceea Walter White, personajul principal, este nevoit să adopte o nouă ipostază.



7. Inventând-o pe Anna (2022)

Cu siguranță această producție a regizorului Shonda Rhymes a revoluționat într-un fel sau altul lumea cinematografică. Pelicula prezintă o tânără vedetă de pe Instagram care ajunge să îi păcălească pe oamenii din jurul tău că are bani, însă lucrurile nu stau deloc așa. Anna este o impostoare care se folosește de cei din jur pentru a se putea distra. Serialul este bazat pe un caz real din SUA.



8. Bridgerton (2020-2022)

Ajuns deja la două sezoane, oficialii declarând că se pregătesc pentru cel de-al treilea, „Bridgerton” este un serial în care dragostea și naivitatea plutesc în aer. Având la bază viața pe care persoanele de rang înalt o duceau în trecut, precum și ideea romanelor semnate de Jane Austen, cinefilii au rămas plăcut surprinși.



9. Jane, mama virgină (2014-2019)

Poate părea ireal, însă Jane, o tânără de origine venezualeză, ajunge să fie inseminată artificial în timp ce se afla la un control ginecologic. Ulterior, aceasta află că tatăl copilului este nimeni altul, decât bărbatul de care se îndrăgostise în adolescență. „Jane, mama virgină” este o telenovelă americană ce a fost premiată cu Globul de Aur.



10. Un iubit de sezon (2019)

Presiunea societății și a familiei în același timp o face pe Johanne să se gândească de două ori înainte de a merge din nou la masa de Crăciun singură. Ajunsă la vârsta de 30 de ani, membrii familiei sale au tendința de a face glume pe seama ei, deoarece nu a reușit să își facă niciun iubit, așa că femeia va lua o decizie uimitoare, găsind un bărbat dispus să o susțină.



11. Lupin (2021-2022)

Cu siguranță nu vei dori să ratezi acest serial Netflix care are deja două sezoane apărute online și se pregătește pentru cel de-al treilea. Assane Diop, un hoț de bijuterii care a căpătat o experiență uimitoare de-a lungul timpului, dorește să aducă în atenția celorlalte personaje o înscenare care a dus la moartea tatălui său.Stilul antrenant te va ține în priză și te va face să vezi episod după episod.



12. Sherlock (2010-2017)

Din lista noastră nu putea să lipsească unul dintre cele mai bune seriale cu detectivi din toate timpurile. Povestea aduce la lumină mai multe adevăruri neștiute despre Sherlock, personajul interpretat de actorul Benedict Cumberbatch, care trece prin tot felul de experiențe ce ajung să îl schimbe semnificativ.



13. Lucifer (2016-2021)

„Lucifer” nu mai are nevoie de nicio altă prezentare, deoarece este un serial care a reușit să facă furori din momentul în care s-a lansat primul sezon, până în momentul în care a rulat ultimul sezon. Dacă la prima vedere Lucifer este un bărbat care își dedică viața răului, în cele din urmă acesta ajunge să se îndrăgostească și să devină consultantul de bază al poliției din Los Angeles.



14. Fabrica de bani (2017-2021)

Nu există persoană care să nu fi auzit până acum de celebru serial „La casa de papel”. Acesta a fost difuzat pentru prima dată în 2017, devenind imediat un fenomen în întreaga lume. Veți putea descoperi planurile pe care Profesorul le are pentru a jefui Monetăria Băncii Naționale din Spania.



15. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

Dacă ai nevoie de o comedie sănătoasă, atunci va trebui să apelezi cu încredere la „Brooklyn Nine-Nine”. Detectivul Jake Peralta este personajul principal care ajunge să rezolve cele mai complicate cazuri, deși, de cele mai multe ori, alege să se comporte ca un copil. Acțiunea are loc în New York, serialul având 8 sezoane care s-au difuzat până în 2021.



16. Mami merge și la muncă (2017-2022)

Proaspetele mămici vor adora, cu siguranță, acest serial cu cinci sezone, difuzat pe Netflix. Acțiunea se învârte în jurul a câtorva prietene care au născut în aceeași perioadă și care trec prin diferite stări și experiențe. Din păcate, nu e ușor să ai grijă de un copil, iar acestea nu fac decât să arate cât de dificilă este meseria de mamă.



17. Coroana (2016-2022)

Viața familiei regale din Marea Britanie a atras de-a lungul timpului curiozitatea a multor persoane, tocmai de aceea producătorii au luat decizia de a recrea toate momentele importante. De la nașterea Reginei Elisabeta a II-a, până la căsătoria prințului Charles cu prințesa Diana, toate momentele au fost surprinse în cel mai mic detaliu.



18. Aleea cu licurici (2021)

Poate fi numit un serial ideal pentru momentele în care tot ceea ce îți dorești este să te relaxezi. Totul se învârte în jurul relației de prietenie dintre Tully și Kate, două femei de 40 de ani care au fost mereu împreună. Dacă una este extrovertă și gata să se afirme, cealaltă preferă să privească totul din umbra prietenei sale.



19. Educație sexuală (2019-2022)

Un serial dedicat adolescenților, „Educație sexuală” a atras atenția tuturor celor care nu se tem să vorbească despre relațiile intime și despre problemele adolescentine. Cu o mamă sexolog, personajul principal ajunge să aibă o viață diferită pe toată perioada liceului. Gillian Anderson va reuși să îi impresioneze pe toți cu naturalețea cu care a ales să își interpreteze rolul.



20. Riverdale (2017-2022)

Ultimul serial cu adolescenți din lista noastră de seriale Netflix este Riverdale, o producție care a ajuns să dea dependență, cel puțin în primele 2-3 sezoane. O echipă de adolescenți care urmează cursurile liceului din micul orășel Riverdale sunt nevoiți să țină piept răului care invadează fiecare colțișor al locului în care s-au născut și au copilărit.

Am ajuns și la finalul articolului nostru cu recomandări de seriale pe care le puteți găsi pe HBO sau pe Netflix. Salvați această listă cu filme pentru a o consulta oricând aveți nevoie de idei pentru un serial bun.