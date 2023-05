Filmul care face ravagii pe Netflix România. A urcat rapid în topul celor mai vizionate producții ale platformei

O nouă peliculă românească a reușit să stârnească interesul cinefililor. De data aceasta, este vorba despre filmul „Oameni de treabă”, un lungmetraj care a câștigat un premiu Gopo. Iată mai jos, în articol, detalii despre filmul regizat de Paul Negoescu, care face ravagii pe Netflix România! Se află în topul celor mai vizionate producții ale platformei.

Utilizatorii români ai platformei Netflix au un nou film în topul preferinților. Pelicula românească „Oameni de treabă”, regizată de Paul Negoescu, a urcat rapid în topul celor mai vizionate producții ale platformei și a câștigat premiul Gopo pentru cel mai bun lungmetraj.

La doar trei zile după ce filmul a devenit disponibil pe Netflix România (pe 25 aprilie 2023), a intrat pe lista peliculelor românești populare pe platformă. Se poate spune că este filmul care face ravagii pe Netflix România, cel puțin în momentul de față! Are o poveste captivantă, interesantă și ține românii cu ochii lipiți de televizoare. Premiera națională a peliculei a fost pe 25 noiembrie 2022.

Filmul românesc „Oameni de treabă” a primit, pe lângă titlul de cel mai bun lungmetraj, și următoarele distincții:

– Cel mai bun actor în rol principal – Iulian Postelnicu;

– Cea mai bună regie – Paul Negoescu;

– Cel mai bun scenariu – Radu Romaniuc şi Oana Tudor;

– Cel mai bun actor în rol secundar – Vasile Muraru;

– Cel mai bun montaj – Eugen Kelemen.

Vezi și SERIALUL EROTIC DE PE NETFLIX DEVORAT DE ROMÂNI. ÎN CÂTEVA ZILE A AJUNS PE LOCUL 2 ÎN CLASAMENTUL CELOR MAI VIZIONATE DE PE PLATFORMĂ

„Oameni de treabă”, filmul care face ravagii pe Netflix România

Mai înainte de toate, trebuie să știți că în filmul regizat de Paul Negoescu joacă următorii actori: Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian, Crina Semciuc, Oana Tudor, Daniel Busuioc, Anne Marie Chertic, Radu Ghilaş, Cezar Amitroaei, Lenuş Teodora Moraru, Alexandra Vicol, Ioan Creţescu, Petruţ Butuman, Marius Rusu, Bogdan Horga, Gheorghe Frunză, Irina Mititelu, Andrei Stehan, Vitalie Bichir, Cătălin Mîndru şi Delia Lupaşcu, potrivit paginademedia.ro.

Ce subiect este conturat în „Oameni de treabă” („Men of Deeds”), filmul care face ravagii pe Netflix România? În primul rând, este o comedie neagră ce are în centrul acțiunii un polițist care, fără voia sa, devine un adevărat complice la o crimă. Personajul principal este nevoit să ia decizii și să aleagă dacă va lupta împotriva corupției care domină în orașul său. Acțiunea are loc în mediul rural.

Vezi și NOUL SERIAL-FENOMEN DE PE NETFLIX. ROMÂNII ÎL DEVOREAZĂ ÎNCĂ DE LA APARIȚIE ȘI ACUM OCUPĂ PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL CELOR MAI VIZIONATE SERIALE