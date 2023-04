Noul serial-fenomen de pe Netflix. Românii îl devorează încă de la apariție și acum ocupă primul loc în clasamentul celor mai vizionate seriale

Un thriller de acțiune creat de Shawn Ryan și bazat pe un roman de Matthew Quirk a devenit cel mai vizionat titlu al săptămânii. Serialul, care a devenit faimos pe Netflix, a fost lansat în anul 2023. Povestea acestui film urmărește un agent FBI care răspunde unui apel, doar că acesta îi cauzează numai probleme.

Acest serial, devenit celebru pe Netflix, tradus în limba română drept „Agentul de noapte”, a fost lansat în anul 2023. Este un serial thriller de acțiune, ce îi are în distribuție pe Gabriel Basso, Luciane Buchanan și Hong Chau.

Aici, Gabriel Basso (care l-a interpretat pe senatorul american J.D. Vance, în filmul „Hillbilly Elegy”) îl interpretează pe Peter Sutherland, un agent FBI de rang inferior, care lucrează în subsolul Casei Albe monitorizând o linie de urgență, rar folosită în tura de noapte. Astfel, este nevoit să aștepte ore în șir cu speranța că odată și odată telefonul va suna. Iar într-o seară chiar se întâmplă, iar acest moment declanșează întreaga acțiune.

„Agentul de noapte este un serial thriller de acțiune, ce îi are în distribuție pe Gabriel Basso, Luciane Buchanan și Hong Chau. La doar câteva zile de la premiera sezonului 1 al thrillerului plin de acțiune, pe 23 martie, The Night Agent a fost reînnoit pentru încă un sezon de 10 episoade”, este anunțul făcut de Netflix.

Tot în topul celor mai urmărite filme și seriale din lume mai sunt și Shadow and Bone: Season 2, You: Season 4, Love Is Blind: Season 4, Waco: American Apocalypse: Limited Series, Shadow and Bone: Season 1 și Outer Banks: Season 3.

Cum accesezi filme seriale și emisiuni Tv ascunse pe Netflix

Dacă nu știi ce film sau serial să mai vizionezi sau te gândești că ai urmărit cea mai mai mare parte dintre producțiile bune de pe Netflix, ei bine, există șanse să mai găsești câteva colecții de filme sau seriale despre care nu știai. Motivul este că producțiile marca Netflix nu se regăsesc, de cele mai multe ori, în secțiunea „recomandate”, asta pentru că algoritmii pe care îi folosește platforma influențează acest lucru.

În primul rând, trebuie să fii client Netflix. Pentru asta, ai nevoie să deții un abonament lunar, pentru a putea accesa filmele și serialele de pe platformă. Un aspect important este că, de curând, Netflix a ieftinit prețul abonamentului în România, de la 7,99 euro, acesta a fost redus la prețul de 4,99 euro.

Apoi, codurile trebuie introduse la următoarea adresă web: http://www.netflix.com/browse/genre/.

Acest serviciu funcționează doar pe site-ul web, nu și pe telefon, tabletă, pe casetele NOW sau pe Amazon Firestick.

Câteva dintre codurile care deblochează colecții de filme sau seriale: