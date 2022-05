Finala Românii au Talent, sezonul 12. Darius Mabda este câștigătorul marelui premiu în valoare de 120.000 de euro

În marea finală a celui mai iubit show de divertisment din România, Laura Bretan, cea care a câștigat inimile telespectatorilor și a câștigat competiția în anul 2016, a revenit pe scena emisiunii.

Tânăra a ajuns, în anul în care a câștigat ”Românii au talent”, în finala ”America’s got Talent”, reușind să-l facă pe Simon Cowell să îi spună, în audiții, că ”acesta este motivul pentru care am făcut acest format. Pentru a găsi oameni ca tine”.

Câștigătorul Românii au talent va fi ales prin vot de către public. Există două modalități prin care telespectatorii pot face asta. Astfel, după fiecare moment, un concurent va primi un indicativ.

După ce prezentatorii show-ului, Smiley și Pavel Bartoș vor da „Start vot”, telespectatorii vor putea să-și susțină favoritul fie prin sms la numărul de telefon afișat pe ecran, fie online, pe site-ul oficial al concursului. Concurentul câștigător va primi un cec în valoare de 120.000 de euro.

Ce s-a întâmplat cu primul câștigător de la ”Românii au Talent”

Au trecut 12 ani de când Adrian Țutu, câștigătorul primului sezon ”Românii au Talent” de la Pro TV, a cucerit juriul și telespectatorii interpretând o melodie compusă chiar de el.

A sperat la un succes răsunător în industria muzicală și la un studio propriu, însă Adrian Țuțu a avut nevoie de multă răbdare și muncă.

După ce a câștigat marele premiu, Adrian Țuțu, supranumit la vremea respectivă ”Eminem de România”, a ales să se întoarcă în Focșani.

„Uite ca m-am întors de unde am plecat. Fără bani, la Focșani! Am preferat să bag banii câștigați din muzică înapoi în muzică, am preferat în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le știți, să-mi plătesc piesele și să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă.

Poate că am procedat bine, poate nu, ideea că eu mă bucur că am procedat așa, pentru că am ajuns aici și e momentul să o iau de la zero.

Acum e clar că am încredere în mine, ba chiar mai mare ca niciodată!”, scria Adrian Țuțu pe Facebook, la acea vreme.