Anamaria Prodan și Laurenţiu Reghecampf divorțează după 15 ani de mariaj. Cei doi au făcut nunta de cristal în urmă cu două sptămâni, însă jurămintele făcute s-au spulberat odată cu anunțul destrămării cuplului. Antrenorul din Arabia Saudită a confirmat deja divorțul, iar CANCAN.RO a aflat ce planuri avea, înainte de furtună, celebrul cuplu.

Laurenţiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează! Ultimele imagini cu ei împreună

Deși au construit împreună un imperiu și au o familie numeroasă, agentul FIFA și celebrul antrenor de fotbal au decis să meargă pe drumuri separate. Zvonurile despre divorț au apărut de câțiva ani, iar în ultimele luni au devenit mai intense. Cu toate că au negat orice despărțire, ba chiar și-au reunit jurămintele în fața lui Dumnezeu și au realizat o petrecere cu mare fast în cinstea evenimentului, Reghe și Anamaria Prodan divorțează.

Culmea este că familia credea că cei doi soți au trecut peste neînțelegeri, mai ales că au petrecut cu finii milionari din Germania, care au stat împreună cu ei în vila din Snagov. Atât cei patru copii ai cuplului, cât și Laura și Moise Olariu, împreună cu Andreea Tonciu și soțul acesteia s-au simțit, cu toții, foarte bine în familia Reghecampf.

Contactat de CANCAN.RO pentru a explica motivele care ar fi putut duce la divorț, Moise Olariu, finul lui Reghe, a făcut declarații pe marginea subiectului.

„Săptămâna trecută am fost la ei la Snagov, amândoi erau foarte bine. Nașul era OK, totul este bine între ei, chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Mi-a fost trimisă știrea în urmă cu trei ore, dar nu am răspuns nimănui, sunteți singurii la care răspund. Eu am vorbit cu nașul acum câteva zile.

Copiii trebuia să vină la mine săptămâna viitoare. Cel mare se ducea la mama lui în Germania, Sara și Luca veneau cu noi pe Coasta de Azur. Pe Riviera Franceză urmau să vină nașul și nașa apoi. Așa ne-a fost înțelegerea. Nu știam să se fi schimbat ceva. Nu i-am sunat să-i întreb ceva, pentru că sigur toată presa îi sună. Ei sunt familia mea, ne cunoaștem de 25 de ani. Eu nu îmi permit să spun lucruri din familie. Ce pot să spun este că erau bine ultima dată când i-am văzut”, a declarat Moise Olariu, finul lui Laurenţiu Reghecampf și Anamaria Prodan.

CANCAN.RO publică în exclusivitate singurele imagini din urmă cu o săptămână, de pe lacul Snagov, unde Ana Prodan, Reghe și restul familiei se plimbau cu șalupa și filmau întregul moment. De observat este că, în filmare, protagoniștii erau cam serioși, deși agentul FIFA a încercat să schițeze un zâmbet.

Potrivit ultimelor informații apărute în anturajul celor doi soți, Laurenţiu Reghecampf ar fi părăsit căminul conjugal. Astfel că antrenorul din Arabia Saudită s-ar fi mutat în Capitală și ar fi renunțat la locuința din Snagov, locul în care, în ultimii ani, a petrecut cu familia sa.

Anamaria Prodan și Laurenţiu Reghecampf au un băiat împreună

Anamaria Prodan și Laurenţiu Reghecampf s-au cunoscut de foarte tineri, însă pe atunci au rămas doar prieteni. Focul iubirii dintre ei s-a aprins 10 ani mai târziu, după ce impresara sexy a divorțat de primul soț, iar antrenorul de fotbal încheiase socotelile cu prima soție. Amândoi au copii din relații anterioare. Fiica Ionelei Prodan are două fete cu fostul baschetbalist Tibi Dumitrescu, în prezent antrenor în SUA, iar Reghe a fost căsătorit Mariana Pfeiffer, timp de 14 ani. Cei doi au avut o fetiță care a murit la un an și patru luni, iar ulterior a venit pe lume fiul lor, Luca, acum în vârstă de 20 de ani.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au împreună un băiat, pe Laurențiu Jr., venit pe lume în urmă cu 12 ani. Averea celor doi soți se ridică la zeci de milioane de euro, fiind vorba despre una dintre cele mai influente și bogate familii din România.

