Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, mesaj șocant pe Instagram. Cum a ajuns să trăiască: ”Sunt atât de instabil”

La începutul anului, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a fost internat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca” și a fost operat în urma unei înțepături la un deget, care l-a afectat timp de trei zile.

Tânărul a relatat că se află în spital complet singur, fără niciun suport, și că nu are nici măcar o sticlă de apă.

„Sunt singur în spital, nu am pe nimeni. Așa că am ales să o trec pe mama (Luminița Anghel – n.r) pe fișa mea de pacient, în caz că pățesc ceva. Nu am nici măcar o sticlă de apă aici, mor de sete și sunt singur în spital. Am ajuns în spital după ce m-am înțepat în acul din cercel sub unghie și am stat așa trei zile. Am făcut o infecție foarte mare”, a spus, la acea vreme, David Pușcaș.