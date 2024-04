David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, are planuri mari. Tânărul, care până de curând a intrat într-un con de umbră și s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, vrea să revină în lumina reflectoarelor. David Pușcaș a suferit de bordeline, iar declarațiile halucinante pe care le făcea anul trecut în care spunea că-și dorește să-l mănânce gândacii au fost doar un impas de moment. Acum, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a scăpat de depresie și are planuri serioase cu viața sa. Cu cine urmează să ia legătura, dar și cum tocmai mama lui l-a demoralizat și determinat să o apuce pe un alt drum, ne spune chiar el, în exclusivitate. CANCAN.RO a stat de vorbă cu David Pușcaș care și-a deschis sufletul într-un sincer interviu.

A trecut vremea în care David Pușcaș era un adolescent rebel care cauza tot felul de probleme celor din jur, în special mamei adoptive. Acum, David are 30 de ani și este un bărbat în toată firea. Deși a avut mai multe joburi și este stabil financiar, David vrea să se întoarcă în televiziune. Și nu oriunde, ci acolo unde îi sunt sau au fost și foștii colegi: sub aripa producătoarei Ruxandra Ion.

„Aș vrea să mă reîntorc în fața oamenilor, vreau ca ei să mă vadă, să mă înțeleagă. Mi-ar plăcea mult să joc într-un serial și am început să mă pregătesc. Vreau un job stabil și deja am început să fac demersuri în acest sens. O să îi scriu doamnei Ruxandra Ion pentru că ea este mereu în căutare de noi talente. Așa cum a luat-o sub aripa ei pe Cristina Ciobănașu, poate reușesc și eu să o impresionez. Bine, mă refer cu talentul, poate mă place” , a spus David Pușcaș pentru CANCAN.RO.

David susține că a fost coleg în liceu cu majoritatea actorilor și cântăreților din La La Band. Îi pare rău că nu a ajuns să joace în niciun serial produs de aceasta, însă acum are de gând să ia taurul de coarne!

„Eu cu Cristina Ciobănașu am fost în clasă, îmi place mult de ea, este copilăria mea. Eu am fost cu majoritatea actorilor din La La Band în liceu, mă cunosc cu ei. Îmi aduc aminte acea perioadă și mereu mi-am dorit să joc și eu într-un serial. O admir mult pe doamna Ruxandra și dacă aș fi sub aripa ei, lucrurile s-ar schimba mult în bine”

Luminița Anghel a stat în calea carierei lui David Pușcaș: „M-a demoralizat!”

Întrebat ce l-a împiedicat să dea o probă pentru un rol în serialele produse de Ruxandra Ion, David Pușcaș a răspuns scurt și la obiect că a existat un singur „impediment”: mama lui, Luminița Anghel.

„Eu am vrut să dau la casting (n.r. pentru un rol în Pariu cu viața), dar nu m-a lăsat mama. Mi-a spus că nu am nicio șansă, m-a demoralizat și mi-a interzis să mă duc să-mi încerc norocul.

Și cu Delia la fel, trebuia să fiu cu ea pe scenă într-un moment la Psihedelia. Am dat casting, am luat însă mama m-a luat la rost. M-a întrebat câți bani îmi dă, mă demoralizase foarte rău. Pe mama o interesa doar cu cât mă plătește, și eu am pierdut trenul aiurea. Nu aveam cum să iau eu decizia că nu mă lăsa ea, iar eu eram prea mic. Aveam nevoie de o încurajare, a fost prima persoană pe care am anunțat-o și când am auzit-o parcă m-a lovit trenul. M-a demoralizat foarte tare și m-am gândit de ce nu m-a lăsat”, a spus David Pușcaș.

David, atac la mama lui: „Nu mă agăț de numele ei și nici nu i-l port!”

David Pușcaș a trecut prin momente grele și s-a confruntat cu depresie, dar și cu Borderline, o afecțiune mintală care prezintă simptome ale nevrozei și psihozei. Bărbatul a luat tratament și s-a vindecat, iar acum este pregătit să-și schimbe viața. În plus, acesta susține că este clean din toate punctele de vedere și a lăsat deoparte tot ceea ce îi făcea rău. Acestea fiind spuse, David este pregătitsă-i demonstreze mamei sale celebre că poate și fără ea.

„Acum vreau să îi arăt și ei că nu mă agăț de numele ei și că sunt bun pe ceea ce fac. Până la urmă nici măcar nu port numele ei”, spune el.

Și pentru că tot am vorbit despre un rol pe care și-l dorește într-unul dintre serialele acum ale Antenei 1, David Pușcaș știe exact ce i s-ar potrivi.

„Eu sunt deschis să joc orice, dar dacă aș avea de ales, cred că mi s-ar potrivi un personaj negativ. Aș juca bine un rol negativ, un personaj rebel, care face ce vrea, dar bun la suflet, așa cum sunt. Nu știu dacă am vreo șansă, dar o să încerc să dau ce este mai bun. Îmi plac mulți actori, îi urmăresc și admir. Dragoș Bucur este unul dintre preferații mei, de doamna Carmen Tănase nici n-are rost să spun. Loredana este top, chiar dacă nu este actriță la bază. Mi-ar plăcea să joc cu ea într-un serial” , a spus fiul adoptiv al Luminiței Anghel pentru CANCAN.RO.

