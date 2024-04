Tratamentul dur pe care l-a avut de luat fiul adoptiv al Luminiței Anghel. David suferă de o boală cumplită. „O pungă de pastile care mă tranchilizau”

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a primit un diagnostic dur din partea medicilor. Tânărul a fost nevoit să se supună unui diagnostic crunt. Iată prin ce trece fiul adoptiv al fostului super-star de la Eurovision!

Luminița Anghel l-a luat sub aripa ei pe David Pușcaș când acesta avea doar doi ani. Cu toate acestea, legătura lor s-a răcit treptat și a ajuns să se destrame complet odată ce tânărul a crescut, începând să-i aducă reproșuri artistei în emisiunile de televiziune. După mulți ani de la acele momente, fiul adoptiv al cântăreței a reapărut în atenția publicului, dezvăluind greutățile prin care a trecut după ce a ieșit din lumina reflectoarelor.

Din cauza experiențelor traumatizante din viața sa, David s-a confruntat cu o boală dificilă. A fost diagnosticat cu tulburare de personalitate borderline, caracterizată de schimbări bruște și chiar violente de dispoziție, precum și instabilitate și impulsivitate în relațiile interpersonale.

David a urmat un tratament pentru o perioadă, dar a renunțat la el din cauza numărului mare de medicamente prescrise. Cu toate acestea, tânărul a mărturisit că, în cele din urmă, a început să se simtă mai bine, mulțumit sprijinului primit din partea celor din jur în acele momente dificile.

„Eu am aflat pe parcurs că am Borderline și asta venea din problemele din trecut, din familie. M-a ajutat Sara, pe care o știți, am cântat cu ea, mi-a atras atenția și se implora de mine să mă uit la filmulețe pe Youtube și să mă documentez despre această afecțiune psihică. Am luat tratament, recunosc că nu am putut să-l duc, pentru că era o pungă de pastile care mă tranchilizau.

M-am dus la muncă, pentru că eu în perioada aia nu lucram și o luasem razna efectiv, nu știam unde să mă duc, nu știam ce vreau să fac, eram jos rău în perioada aia, consumam… Am avut noroc că nu am fost lăsat niciodată, am avut oameni în spatele meu, am avut îngerii mei”, a dezvălui David Pușcaș, în urma unei apariții televizate.