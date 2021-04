Fiul Andreei Bănică a avut un „accident” de bicicletă în parc

Zilele trecute, Andreea Bănică a ieșit la o gură de aer proaspăt. Doar că artista a tras o sperietură zdravănă, după ce fiul ei a fost „accidentat”, din greșeală, în parc. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile incidentului care i-a pus pe jar pe părinții micuțului Noah.

După ce numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut, Andreea Bănică a luat niște decizii clare. Artista a hotărât să-și anuleze spectacolele pe care le avea, nu a mai apărut în cadrul emisiunilor televizate și a preferat să-și petreacă majoritatea timpului alături de familia ei.

Zilele trecute, vedeta a profitat însă de temperaturile ridicate și a ieșit la o plimbare în parcul Herăstrău. Nu singură, ci împreună cu soțul și copiii, dar și cu alți prieteni apropiați. Au luat-o agale pe alei și s-au bucurat de plimbarea de după-amiază. Asta până când un incident le-a stricat starea de spirit pentru o vreme.

Fiul Andreei Bănică a fost „accidentat” în parc

Cele două familii s-au împărțit la un moment dat. Mamele și fetița Andreei Bănică, Sofia, s-au așezat pe o bancă și au stat la povești. Iar tații, împreună cu cei doi băieți, au mers la o plimbare cu bicicleta prin parc. Ulterior, au luat o pauză, iar Lucian Mitrea și prietenul său au schimbat câteva vorbe în timp ce micuții se jucau în voie. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ, DESPRE SECRETELE DIN CĂSNICIA CU LUCIAN MITREA: “FOARTE RAR MĂ RĂSFAȚĂ SOȚUL, M-A SUPĂRAT PUȚIN”. RELAȚIA LOR A ÎNCEPUT ÎN URMĂ CU 26 DE ANI)

La un moment dat, însă, un băiețel care se plimba cu bicicleta s-a dezechilibrat și a intrat în Noah. Fiul Andreei Bănică a început să plângă în hohote, iar tatăl său s-a dus imediat la el, încerând să-l liniștească. Mama băiețelului care s-a dezechilibrat a stat, de asemenea, lângă Noah până ce micuțul s-a calmat. Din fericire, incidentul nu a fost unul grav și toată lumea și-a reluat ulterior activitățile din parc.

Andreea Bănică și soțul ei au investit în imobiliare

Artiștii au fost afectată din cauza pandemiei de coronavirus, așa că Andreea Bănică s-a reorientat rapid. Împreună cu soțul ei, vedeta a investit în imobiliare. Cei doi dețin un complex rezidențial în Cernica, iar blocurile se înalță încet-încet.

Lucian Mitrea este cel care se asigură de bunul mers al lucrurilor. Dis-de-dimineață, soțul Andreei Bănică își bea cafeaua și merge pe șantier. În momentul de față, acesta își concentrează toată atenția asupra domeniului imobiliar, în care a tot investit de nouă ani. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ NU A “STRICAT” O MASCĂ PE NOUL LOOK. CUM AM FOTOGRAFIAT-O PE ARTISTĂ CÂND A IEȘIT DE LA SALON)

”Am început totul prin anul 2012, am cumpărat un teren, ca să ne facem o vilă, apoi lângă teren s-a ridicat un bloc și nu am mai făcut casa. Cel care făcea asta era prietenul meu, mi-a dat proiectul și am construit și eu un bloc pe terenul unde trebuia să îmi fac casa și de aici am început să investesc în alte terenuri, în alte construcții. Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabilă.

Am și șase blocuri ridicate, toate sunt în Pantelimon, în afara Bucureștiului. Nu am ținut socoteala exact, la investiție. Sunt câteva milioane de euro. Ca să faci un bloc, nu poți să-l ridici doar cu 200.000 de euro. Cât privește secretele acestei meserii, le-am învățat singur, însă m-am mai sfătuit cu câțiva prieteni prin București care construiesc. Acum însă îmi fac singur afacerea”, a declarat Lucian Mitrea pentru Impact.

