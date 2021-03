Andreea Bănică, despre scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Ce sfat i-a dat vedeta prietenei sale: „Eu am ajutat-o cât am putut s-o ajut”

Andreea Bănică este una dintre vedetele din România care a fost implicată îndeaproape în scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălă. Aceasta a fost chemată ca martor în procesul de divorț dintre cei doi. Invitată în platoul unei emisiuni tv, cântăreața a vorbit despre acest subiect.

Andreea Bănică a fost prezentă în platoul emisiunii „Xtra Night Show" pentru a-și promova cel mai recent proiect muzical. Printre altele, vedeta a vorbit și despre scandalul imens în care este implicată prietena sa. Andreea Bănică a subliniat că nu vrea să comenteze pe margine acestui subiect, așa cum a sfătuit-o să facă și pe Claudia Pătrășcanu.

Andreea Bănică a declarat că și-a sfătuit prietena să nu mai facă public tot ce se întâmplă în viața ei și că tot acest proces de divorț ar trebui trecut fără declarații controversate și scandal public.

„Eu am ajutat-o cât am putut s-o ajut. Nu mă interesează deloc să vorbesc despre familia ei. Nu sunt genul să mă bag în astfel de scandaluri și am sfătuit-o întotdeauna pe Claudia să stea liniștită și să nu vorbească deloc. Nu pot eu să decid”, a spus Andreea Bănică la Xtra Night Show.

„A apelat la mine”

Andreea Bănică a vorbit și despre ajutorul și implicarea pe care a avut-o în această situație. Vedeta a mărturisită că prietena ei a apelat la ea atunci când a fost dată afară din casă de fostul soț pentru că era sigura care nu era apropiată și de Gabi Bădălău.

„Cred că în perioada aceea prietenele ei erau prietene de familie și nu cred că a putut să apeleze la ele. Eu eram aproape de ea, dar celelalte probabil că erau în jurul familiei și nu i-a fost ușor să apeleze la ele. Atunci a apelat la mine”, a mai declarat Andreea Bănică.

