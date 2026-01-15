Fiul Corneliei Catanga, din nou în doliu! Un mare artist al României a murit: „Doamne, ce viață e asta??”

Este doliu în rândul artiștilor de muzica de petrecere din România! Fiul Corneliei Catanga deplânge moartea acordeonistului Valentin de la Ploiești, care a încetat din viață la vârsta de 42 de ani.

Miercuri, 14 ianuarie 2026, Valentin de la Ploiești, pe numele său real Valentin Bădoi, a încetat din viață la vâsta de 42 de ani. Moartea acordeonistului a întristat întreaga comunitate de muzicieni din țară. Alex Pădureanu, fiul regretatei Corneila Catanga, deplânge trecerea în neființă a colegului său.

Alex Pădureanu, fiul Corneliei Catanga, în doliu

Pe o rețea de socializare, Alex Pădureanu a scris câteva gânduri emoționante în care și-a exprimat regretul față de pierderea acordeonistului.

„Doamne… nu știu ce să mai cred, ce să mai zic sau cum să reacționez. De ieri sunt foarte trist..și am plans…Și deja derulez în minte imaginile cu el, când ne întâlneam, dragostea pe care o aveam unul pentru celălalt și respectul… Și multe altele..Mama mea îl cunoștea foarte bine pe el și pe familia lui, în special pe tatăl lui, cu care a cântat. Inclsuiv cu Vali a cântat. Și culmea sau bizar este că acum o lună în urmă îl ascultam cu mare drag pe YouTube și mă miram de el, în ce manieră colosală poate cânta, iar acum, când deschid Facebook-ul, să aud despre această veste…Doamne ce viață e asta?? De ce este viața așa de împărțită? Cât să mai suferim? Pentru mine Valentin va rămâne un acordeonist redutabil, iar moștenirea lui muzicală va dăinui prin fiul lui, Valicuță. Transmit condoleanțele mele sincere de la distanță…”, a transmis Alex Pădureanu, pe Facebook.

De asemenea, Minodora s-a arătat devastată de moartea colegului ei. Artista și-a exprimat durerea într-un mesaj public. Deși nu s-au cunoscut prea bine, a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegului ei.

„Am primit astăzi o veste, care m-a înstristat rău. Colegul nostru, Vali de la Ploiești, s-a stins din viață, la numai 42 de ani. Nu l-am cunoscut foarte bine, am cântat cu el de câteva ori însă, vă pot spune că era un om cu un suflet foarte bun, cu mult bun simț și nu mai spun, un instrumentist de excepție. Am plâns pentru el, pentru tinerețea lui, pentru familia lui îndurerată, căreia îi transmit cu sinceritate și păreri de rău, condoleanțe și multă putere”, a scris Minodora pe o rețea de socializare.

