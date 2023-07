Fiul lui LeBron a suferit un stop cardiac, în timpul unui antrenament. Care este starea de sănătate a lui Bronny James

Bronny James (19 ani), fiul cel mare al lui LeBron James (38 de ani), a trecut prin clipe cumplite, după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui antrenament. Starea baschetbalistului de la USC Trojans este acum stabilă. Anunțul făcut de familia sportivului!

Clipe de panică pentru familia lui Bronny James. Baschetbalistul de 19 ani a suferit un stop cardiac, în timp ce era la antrenament. În acest moment, starea lui este stabilă. Echipajele medicale au intervenit la timp și l-au transportat la spital, pentru investigații. A fost dus la terapie intensivă, iar starea lui este acum stabilă. Părinții tânărului au ținut să transmită în mod public mulțumiri și aprecieri către staff și medici.

„În timpul unei ședințe de pregătire efectuate luni, Bronny James a suferit un stop cardiac. Echipa medicală a reușit să intervină la timp și l-a transportat pe Bronny la spital. Acum este într-o stare stabilă, a ieșit din secția de terapie intensivă. Cerem să îi respectați viața personală, atât lui cât și întregii familii. Vom oferi noi informații de îndată ce vom avea. LeBron și Savannah, părinții lui, vor să transmită în mod public mulțumiri și aprecieri către staff și către echipa medicală”, se arată într-un comunicat de presă, citat de CBS Sports.

Bronny James, un baschetbalist de excepție

Fiul cel mare a lui LeBron este un jucător de baschet cu mare potențial. Începând de anul acesta, LeBron Raymone „Bronny” James Jr. a fost recrutat în acest an de USC Trojans, echipa Universității California de Sud. Bronny avea de gând ca anul viitor, să participe la draft-ul pentru intrarea în NBA. Analiștii au descris aruncările și apărarea ca fiind principalele sale puncte forte. Potrivit specialiștilor, James excelează în situații de catch-and-shoot și este, de asemenea, capabil să arunce din mișcare. Anticiparea și intensitatea sa defensivă au fost lăudate de către experți.

Bronny James are 1,91 metri și abilități fizice moștenite de la tatăl lui. LeBron spunea că mai are un singur obiectiv mare de atins în baschet: acela de a fi coleg de echipă cu fiul lui. LeBron mai are un băiat pe Bryce Maximus James (16 ani), dar și o fată, Zhuri Nova (8 ani).

