Fiul lui Mircea Rusu dezvăluie cum se înțelege cu tatăl artist al Epocii de Aur! Florian Rus: “Era prea zeu și acum am ocazia să i le întorc!”

Ce se naște din legendă, tot hit-uri creează! Aceasta pare să fie deviza după care se ghidează familia Rusu, unde tatăl Mircea a dat startul în industria muzicală, acum mai bine de trei decenii. Conform zicalei lui Constantin Brâncuși, conform căreia la umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă, Florian Rus și-a luat inima în dinți și a apucat-o pe căile deja bătătorite de tatăl său. Într-o manieră personală și extrem de recognoscibilă, fostul concurent de la „Vocea României” a ieșit la lumină, cu piese care i-au adus succesul. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Florian Rus vorbește detașat despre relația cu tatăl său, precum și despre influența pe care acesta și-a exercitat-o de-a lungul întregii cariere a fiului.

Mircea Rusu este celebrul compozitor și interpret al piesei „Iarba verde de acasă”, creație muzicală catalogată de critici drept un „șlagăr etern”, unul dintre reperele muzicii folk din România. Nici Florian nu s-a lăsat mai prejos și a atacat o altă categorie a muzicii, însă a făcut-o la fel de bine ca tatăl său. „Străzile din București” încă se aude pe radio și tv, la mai bine de trei ani de la lansare. Prin urmare, Florian tranșează „conflictul” dintre generația sa și a tatălui său, apartenent al Epocii de Aur.

„Clar el e o autoritate pentru mine!”

Mircea Rusu a constituit unul dintre reperele muzicii anilor ’90, artistul originar din Mureș cunoscând gloria la cârma trupei Compact, pe care a coordonat-o timp de cinci ani. După mai multe titluri ce au rămas în istoria recentă a industriei, Mircea Rusu a predat ștafeta. A lăsat-o mai moale cu muzica și s-a îndreptat către viața politică, devenind primar în comuna Band. Între timp, cei doi copii ai artistului au dus numele mai departe, Florian fiind cel care a continuat să facă muzică, la fel ca tatăl său.

„E foarte sincer, dar nu într-un mod traumatic, mai ales în cazul muzicii. Nu știu dacă e de acolo neîncrederea, nu știu exact de unde e, o fi și din chestii din copilărie, sau din relația cu el. Cred că e mai mult din faptul că el are o personalitate foarte puternică și eu crescând lângă o personalitate foarte puternică și crescând în perioada în care el a fost cel mai în vogă și a avut cel mai mare succes din România, în perioada aia, probabil că ceva s-a inhibat acolo.

Adică n-am fost genul de copil de vedetă care să spună: «Ia, uite, mă, cine-s eu!». Și atunci, probabil că personalitatea mea nu s-a dezvoltat așa de puternic lângă el și probabil a fost ținută acolo. Ce copil nu vrea validarea părinților, cel puțin nu vrea să îi facă mândri? Activăm în același domeniu, clar el e o autoritate pentru mine!”, ne-a declarat Florian Rus.

„Mi-era frică să nu fiu comparat…”

După certificarea primită în urma hit-urilor de pe radio și tv, Florian Rus privește cu degajare și încredere de sine relația pe care a dezvoltat-o cu tatăl său. În trecut, Mircea Rusu recunoștea faptul că s-a simțit profund emoționat când a auzit piesa fiului său, de un succes răsunător, iar acum vine rândul lui Florian să explice cum stau lucrurile, în amănunt.

„Și chiar dacă nu îl ascult de fiecare dată și acum am trecut un pic de perioada în care ce zicea el era lege și dacă nu îi place lui, înseamnă că nu e bine. Acum mi-am dezvoltat și eu un pic gustul meu și uneori ne contrăm, nu suntem de acord, uneori am eu dreptate, ceea ce mă bucură, că pot să am și eu dreptate în viața asta.

Pe când am crescut un pic și m-am făcut mai cocoș, probabil că am avut și avem niște contre un pic mai altfel decât când eram mic, când el era zeu. Și probabil și dintr-o frustrare din asta că era prea zeu și acum am ocazia să i le întorc: «Bă, nu-i așa, că e așa cum zic eu!». Da, e o relație bună per total, ne sfătuim, ne mai certăm, ne mai împăcăm, dar suntem acolo unul pentru altul.

Foarte mult timp nu am vrut să fac muzică tocmai din cauza asta, pentru că mi-era frică să nu fiu comparat și că o să fie tot timpul: «Aaa, păi da, mă, dar nu e ca taică-su, cântă și el acolo!».

Și probabil m-a ținut mult timp în loc probabil din cauza asta și mi-a creat niște frustrări, pe care a trebuit să le rezolv în timp. Deci probabil m-a încurcat un pic psihologic, m-a ajutat pentru că de acolo am talentul, adică eu cred că îi datorez lui mult din ce fac, pentru că el m-a inspirat!”, a mai completat fiul lui Mircea Rusu, Florian.

