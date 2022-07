Fiu de mare artist, compozitor cu numeroase piese pe radio, dar și interpretul unuia dintre hit-urile „evergreen” ale ultimului deceniu, Florian Rus mărturisește, în cel mai sincer interviu pentru CANCAN.RO, cine este omul din spatele creațiilor de succes. Catalogat un artist complet, cu veleități atât în zona de compoziție, cât și în cea de interpretare vocală, fiul lui Mircea Rusu a călcat pe urmele tatălui. Chiar dacă au abordat stiluri muzicale diferite, în epoci distincte, vocile avizate ar spune chiar că Florian și-a devansat tatăl, iar cifrele sunt de partea tânărului artist.

Florian Rus apare în „subsolul” multor piese de succes, cu milioane de vizualizări pe platformele de streaming, însă de departe cea mai mare realizare este piesa interpretată alături de Mira, „Străzile din București”, pe care artistul îl cataloghează drept „șlagăr evergreen”.

Cu peste 60 de milioane de vizualizări la activ și încasări ce i-au schimbat viața, artistul susține că, în continuare, își pune succesul sub semnul întrebării.

„La nivel monetar, mi-a schimbat viața!”

Florian Rus cochetează cu muzica de la vârste fragede, însă marele succes a venit după o lungă perioadă de muncă și sacrificii, pe care artistul le privește retrospectiv, cu capul sus.

Fiul lui Mircea Rusu a avut și trupă de coveruri, a fost plecat și în Statele Unite, însă adevăratul echilibru a venit odată cu piesa „Străzile din București”, un hit incontestabil de radio și TV.

„Cu succesul, la modul cum este el cunoscut de toată lumea, să fii cunoscut de toată lumea, să fii la radio, să fii prin topuri, am avut o relație foarte așa. Mi-am dorit foarte mult, bineînțeles, să am succes, să se vadă cumva munca asta și când nu mi-am mai dorit să am succes neapărat, atunci a venit succesul.

Când îți dorești atât de mult ceva ușor vulgar, cum e succesul, fuge de tine. E ca femeia, când te simte disperat, zice: «Bă, ăsta e disperat, i don’t like him!», așa cred că e și cu succesul. Dacă te simte disperat după el, fuge de tine. Dacă nu îl mai bagi în seamă, vine el la tine. Și asta am simțit cu «Străzile din București».

Evident că da, la nivel monetar mi-a schimbat viața. Nu la modul la care probabil că se gândesc unii. Nu a fost de ordinul sutelor de mii, probabil zeci de mii, niciodată nu mi-am făcut un calcul neapărat, dar mi-a instalat, cel puțin temporar, o liniște de care aveam nevoie.

Pentru că eu am avut și perioade în care nu plăteam chiria, gen patru luni și eram stresat de treaba asta.

Și da, am avut niște perioade destul de grele, în cariera de songwriter, la București mutat. Dar odată cu piesa asta, s-au deschis niște oportunități și în continuare face bani, produce bani piesa în continuare!”, ne-a declarat Florian Rus.

(NU RATA: THE MOTANS ȘI FLORIAN RUS, PROMENADĂ „PE STRĂZILE DIN BUCUREȘTI”! ARTIȘTII PUN LA CALE COLABORAREA CARE „ATACĂ” TRENDINGUL)

„Probabil am nevoie de psiholog!”

În pofida succesului răsunător, Florian Rus admite faptul că există momente de nesiguranță, cu privire la modul în care își exercită munca din spectrul creativ, chiar dacă publicul apreciază orice piesă lansată de către artist.

„Eu am avut întotdeauna o doză foarte mare de neîncredere în mine, foarte accentuată. Și încă câteodată se mai manifestă în anumite situații.

Cumva îmi doream, simțeam că aș putea, dar o parte din mine întotdeauna se simțea inferior tutror celorlalți din jur. Mă comparam cu tot felul de oameni care erau mult mai talentați decât mine, sau pe care îi vedeam eu mai deosebiți decât mine.

Eu, când am venit în București, mă uitam cine există pe piață, erau tot felul de oameni pe care eu îi consideram și îi consider în continuare foarte talentați. Și pe mine nu mă vedeam acolo la nivelul acela. Adică mă uitam și ziceam: «Ce bine arată ăsta, trebuie să fii mai șmecher, trebuie să fii mai cool, trebuie să fii mai nu știu cum!».

Și cumva, de aia mi s-a dezvoltat mie așa de mult partea de songwritting, pentru că mi s-a părut că e singura mea putere. Nu mi se părea nici că am vreo voce wow, decât că aș putea să știu să scriu.

În continuare am sindromul impostorului. După fiecare hit, am o perioadă de euforie, în care am impresia că sunt OK, «I am good enough». Și dup-aia vine o chestie din aia: «Dacă a fost o întâmplare, Floriane, dacă ți-a ieșit pur și simplu?». Se întâmplă asta o perioadă, până la următorul și tot așa. Probabil că asta mă și face să muncesc, să fiu ambițios. Probabil am nevoie de psiholog!”, a conchis îndrăgitul artist.

(CITEȘTE ȘI: NOUA REVELAȚIE DE LA VOCEA ROMÂNIEI “PUNE GÂND RĂU” ANTRENORILOR CU EXPERIENȚĂ. DENIS ROABEȘ: “SUNT UN JUCĂTOR, ÎMI PLACE…”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.