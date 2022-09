Fiul Marinei Almășan câștigă de cinci ori mai bine decât mama lui. Ce a declarat prezentatoarea.„E și foarte bun pe ce face”

Victor Socaciu Jr., fiul Marinei Almășan și al regretatului Victor Socaciu, are 25 de ani și este mândria familiei. A terminat de curând facultatea și profesează în domeniul IT. Recent, prezentatoarea tv a dezvăluit că fiul câștigă de cinci ori salariul ei.

Marina Almășan (59 de ani) a fost căsătorită cu Victor Socaciu în perioada 1996 – 2012. În urma căsniciei a rezultat rodul iubirii lor, Victor Socaciu Jr. Marina este tare mândră pentru reușitele fiului său . Victor Socaciu Jr. a împlinit 25 de ani pe data de 7 mai și recent, a absolvit facultatea. O realizare mare atât pentru mamă, cât și pentru el. Și nu e doar atât. Victor Jr. are deja un job stabil în domeniul IT, un job care îi aduce sume considerabile în cont. Chiar Marina Almășan a declarat că Juniorul câștigă de cinci ori mai bine decât ea. „În prezent, lucrează online, la Revolut. E posibil ca iubita lui să aplice acolo, în Dubai, amândoi sunt IT-itști foarte buni, au salarii mari, de ne îngroapă. Victor are de cinci ori salariul mai mare ca al meu. E și foarte bun pe ce face. Nu cred că-l voi mai vedea prea mult în România”, a declarat vedeta pentru Impact.ro.

Victor Socaciu Jr se va muta în Dubai

Mai mult decât atât, vedeta a declarat că fiul ei se va muta în Dubai împreună cu iubita lui, iar această decizie o întristează, pentru că va fi departe de el.

„Victor se pregătește să se mute în Dubai. Sunt atât de tristă. A fost într-o excursie acolo cu iubita, i-a plăcut și a spus că el acolo vrea să stea în următorii doi ani, așa că mă pregătesc de o mare despărțire. Vor să-și închirieze un apartament cu trei camere. Dar cred că în Dubai va sta temporar, se va plictisi repede. Ale tinereții curiozități, nu ai ce să le faci, le experimentezi. Mi-l lasă însă pe copilul Obama, câinele lui”, a mai spus aceasta.