Fiul șefului partidului extremist din Italia s-a căsătorit cu o româncă. Izabela face bani din parfumuri și nu se pozează cu soțul

A fost nuntă mare în Italia, acolo unde fiul șefului partidului extremist s-a căsătorit cu o româncă. Cea care i-a furat inima lui Renzo Bossi, fiul lui Umberto Bossi, este Izabela Corina Juncu, o creatoare de parfumuri din România. Cei doi și-au unit în mod oficial destinele, iar evenimentul a fost unul restrâns, la care a participat doar familia. Cum a arătat ceremonia?

Fiul președintelui partidului de extremă dreapta italian Lega Nord a fost cucerit de o româncă. Izabela Corina Juncu i-a furat inima mezinului familiei Bossi, iar potrivit presei internaționale, cei doi s-au căsătorit recent. Nunta acestora a avut loc la muzeul civic Bodini de Samuel Lucchini, din Gemonio (Varese), notează Corriere della Sera.

(CITEȘTE ȘI: SCENE IREALE LA O NUNTĂ DE LUX DIN ITALIA. MIRII ȘI CEL PUȚIN 30 DE INVITAȚI AU AJUNS LA SPITAL, DUPĂ CE PODEAUA UNEI FOSTE MĂNĂSTIRI S-A PRĂBUȘIT)

Potrivit presei internaționale, fiul lui Umberto Bossi și Izabela Corina Juncu au decis să își ducă relația la nivelul următor. Recent, cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii ce a fost oficiată în muzeul civic Bodini de Samuel Lucchini, din Gemonio (Varese), o mică municipalitate din zona Varese, unde familia șefului partidului extremist din Italia locuiește de ceva timp.

Renzo Bossi și Izabela Corina Juncu au făcut cununia civilă, iar evenimentul a fost unul restrâns. La ceremonie au participat doar familiile miresei și a mirelui. Umberto Bossi și-a făcut apariția la eveniment într-un scaun cu rotile și a fost însoțit de partenera sa, Manuela Marrone. Presa internațională notează că la ceremonie nu au fost prezenți membri importanți ai partidului sau personalități politice. Însă, cel mai probabil, figurile politice își vor face apariția la ceremonia religioasă, care va avea loc în curând.

Izabela Corina Juncu, cea care a reușit să îl cucerească pe Renzo Bossi, este fondatoarea Notorious Stories, o companie care organizează evenimente speciale pentru iubitorii de parfumuri. Dar românca este și ambasadoare de brand pentru diferite mărci de parfumuri de nișă. Izabela Corina Juncu își desfășoară mare parte a activității sale în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă.

Deși este cât se poate de activă pe rețelele sociale, românca nu împărtășește cu urmăritorii săi evenimente din viața privată, astfel că fotografiile alături de partenerul său de viață lipsesc cu desăvârșire. Românca se descrie ca fiind „o femeie ca multe altele, cu sentimente și pasiuni normale, cu o rutină strictă de activități aparent banale”.

Așa cum spuneam, soția lui Renzo Bossi activează în industria parfumurilor și spune că și-a descoperit pasiunea pentru acest domeniu de la o vârstă fragedă. Deși se bucură de succes în viața profesională, Izabela Corina Juncu este într-un proces de continuă învățare și dezvoltare, iar adesea aceasta participă la diferite traininguri profesionale.

„Parfumurile sunt parte din viața mea de la vârsta de 8 ani. Familia mea a avut un rol important în decizia pe care am urmat-o. Am început să particip la toate târgurile de specialitate din Franța, Italia și Londra. Conferințe, interviuri cu parfumieri celebri, toate și-au pus amprenta asupra mea și a experienței pe care o am astăzi în acest domeniu.

Sunt într-un proces continuu de învățare, experimentez diverse compoziții și particip la traininguri profesionale. Citesc articole despre ingrediente, mă consult cu parfumerii din

Paris și Italia. E o pasiune care încă se scrie”, declara Izabela Corina Juncu, potrivit csid.ro.