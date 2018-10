Flore Salalidis, terorizată de fostul iubit: ”Am găsit bilet în parbrizul mașinii”

Flore Salalidis este terorizată de fostul ei iubit. Vedeta nu știe ce să mai facă pentru a scăpa de insistențele bărbatului de care s-a despărțit.

În urmă cu ceva timp, Flore Salalidis s-a despărțit de iubitul ei. Blondina și-a continuat viața și este împăcată cu decizia pe care a luat-o. Un singur lucru însă îi umbrește fericirea. Bărbatul cu care a fost într-o relație nu vrea să accepte despărțirea și o terorizează pe Flore Salalidis. (CITEȘTE ȘI: “INSULA IUBIRII” SEZONUL 4, EPISODUL 9. IMAGINI EROTICE CU FLORE SALALIDIS! ISPITA A RĂMAS ÎN SÂNII GOI ÎN FAȚA LUI IONUȚ GOJMAN)

”Ştie blocuri în care merg de obicei. Am găsit bilet în parbrizul maşinii. Nu sunt de ameninţare, nu s-a ajuns până acum. Insistă de foarte mult timp, dar acum chiar exagerează. Primesc telefone de la numere pe care nu le ştiu şi cu apelant ascuns. Am mesaje. Eu am spus să ne despărţim, lucrurile nu mai mergeau, dar el nu vrea să accepte nici acum acest lucru. Ciorba reîncâlzită chiar nu mai este ok (…) M-aş bucura pentru el să-şi găsească pe altcineva.”, a spus Flore Salalidis la Antena Stars.

Flore Salalidis, ispită la ”Insula iubirii”

Flore Salalidis mărturisește că a fost admiratoare a emisiunii ”Insula Iubirii”, iar acest lucru a făcut-o să își dorească din tot sufletul să trăiască experiența din Thailanda. (VEZI ȘI: FLORE SALALIDIS ÎI DĂ ÎN JUDECATĂ PE POLIȚIȘTI! CERE DAUNE RECORD! ”ÎN MOMENTUL ÎN CARE ÎMI DORESC SĂ ARĂT O ZONĂ INTIMĂ O FAC EU…”)

”Îmi place formatul, cred că mi se potrivește și mai ales, îmi doresc să cunosc oameni noi, să legăm relații de prietenie și poate chiar și mai mult”, a mărturisit Flore.