Florentina Raiciu a câștigat lupta cu kilogramele în plus: ”Ajunsesem la o greutate nu tocmai lăudabilă…”

Cine ar fi crezut că Florentina Raiciu ar putea avea vreodată probleme cu kilogramele în plus? Ei bine, acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Fostul iepuraș Playboy se îngrășase considerabil însă nu a stat cu mâinile în sân! Blondina a apelat la ajutorul unui instructor de fitness și și-a schimbat complet stilul de viață. Florentina Raiciu a publicat o fotografie pe contul său de Facebook, dar și un mesaj adresat prietenilor virtuali. (CITEȘTE ȘI: FOSTUL MODEL PLAYBOY FLORI RAICIU S-A DESPĂRȚIT DE ADRIAN CRISTEA)

”Buna dimineata! M-am gandit ceva timp daca sa postez sau nu, aceasta poza… in urma cu cateva luni, ajunsesem la o greutate nu tocmai laudabila… stres, neatentie, eram foarte delasatoare, nu pot spune ca am tinut vreodata un regim drastic, nu asta este solutia! Ci o alimentatie echilibrata, la ore fixe, cel putin 2L de apa,multa disciplina, odihna, sport de cel putin 3 ori pe saptamana, o informatie de baza, stimuland corpul prin efort il fortezi sa se adapteze si sa activeze procese de vindecare. Stimulezi inima, circulatia, creierul, sinteza nutrientilor, etc.masaj -pentru a relaxa muschii,drenaj limfatic, circulatia sangelui, eliminarea toxinelor si bineinteles, multa vointa!cheltuiam bani pe toate prostiile, insa nu ma gandeam la corpul meu, el merita o atentie la fel de mare ca si parul,unghiile etc.. cum faceam toate lucrurile astea saptamanal, asa pot avea grija sa merg la sala, in parc, sa am grija ce mananc,pentru ca astfel te vei simti mai bine… pielea va arata altfel, in interior se vor produce multe schimbari ..si degeaba critica oamenii.. niciodata nu ii poti multumi pe toti, nu asta e ideea,probabil ca nici nu ti pasa, chiar daca uneori derajeaza .. important e sa te simti tu bine in pielea ta si TU sa ti dai seama daca e bine sau nu ce faci…”, a scris Florentina Raiciu pe contul ei de Facebook.

Cu ce se ocupă Florentina Raiciu

De când a renunțat la televiziune, Florentina Raiciu și-a deschis un mic business. Este vorba despre un salon de înfrumusețare care pare că merge destul de bine, asta pentru că blondina e mai mereu prin vacanțe exotice, în cele mai exclusiviste locuri. Flori primește mii de aprecieri la fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare, în mare parte din ele superba blondă poartă ținute care îi scot în evidență formele de invidiat. (VEZI ȘI: CEL MAI CUNOSCUT IEPURAȘ PLAYBOY DIN ROMÂNIA A STÂRNIT FANTEZIILE MILIONARILOR PE PLAJA DE LA CAELIA)