Florin Bratu, dezvăluie de ce a pierdut Dinamo în Gruia: „Nu am avut limpezime, maturitate!”

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la finalul parttidei pe care elevii săi au cedat-o în Gruia pe terenul campioanei CFR Cluj, scor 3-1 că tinerețea și naivitatea pe care eleevii săi au avut-o în unele moment ale jocului a făcut diferența în meci.

„Eu cred că am făcut până la un moment dat un joc bun, consistent. Avem mulți jucători tineri, am jucat împotriva campioanei, echipa cu poate cele mai mari investiții din fotbalul românesc. Nu am avut limpezime, maturitate în anumite momente de joc. Trebuie să avem răbdare cu acești jucători tineri. Cu muncă, exercițiu și metodele pe care le folosesc, ușor, ușor, vom prinde mai multă încredere, experiență și ne vom putea exprima mult mai bine în meciurile următoare. Sunt bucuros per total de joc și în primul rand, pentru că Dinamo a arătat spirit”, a declarat Florin Bratu.

Glurile derby-ului de la Cluj dintre CFR și Dinamo au fost marcate de George Ţucudean (min. 66, 78) şi Billel Omrani (min.73), respective Mihai Popescu (min. 61), apărătorul lui Florin Bratu reluând cu capul în plasa porții ardelenilor un corner executat perfect de căpitanul Dan Nistor.

În urma înfrângerii suferite pe terenul campioanei României cu scorul de 3-1, Dinamo a rămas cu 7 puncte în clasament și se află pe locul 6.

Programul etapei a V-a în Liga I

Politehnica Iași- FC Botoșani 2-1

Astra Giurgiu- Dunărea Călărași 1-1

Viitorul Constanța- Gaz Metan Mediaș 2-0

FCSB- Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2-0

CFR Cluj- Dinamo București 3-1

luni, 20 august

ora 18:00 FC Hermannstadt- FC Voluntari

ora 21:00 Universitatea Craiova- Concordia Chiajna